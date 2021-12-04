賽車／台灣產業努力被看見 吳仲軒獲頒體育運動耕耘獎

第 16 屆全國體育運動學術團體聯合會今天（4日）在台北市大同運動中心舉辦，這個會議堪稱是國內體育界每年年終最期待的體育團體盛事，台灣運動產業相關的產官學研菁英代表都齊聚一堂，更在精采的專題演講與體育議題論壇、學術發表研討之外，頒發體育運動耕耘獎，其中最令人矚目得獎者是由台灣國際賽車發展協會所推薦的吳仲軒。

體育運動耕耘獎主要是希望獎勵非圖己利，但卻願意長久於體育運動產業耕耘的體育運動產業界人士，從全國體育運動相關協會團體中推薦的數十位候選人中，經審查委員會熱烈的討論與評鑑後，挑選出20位獲獎者。

賽車運動已是目前國際主流運動之一，說起台灣的賽車成績，從陳亦凡 2018 蘭博基尼盃A組的年度冠軍、黃希展 2017-18 中國 GT 錦標賽 GTC 組 連續兩年年度冠軍、張謙尚 2021 澳門大賽 GT4 組冠軍，甚至台灣最具代表性的職業車隊HubAuto Racing在2021年7月遠征比利時與法國，成為史上第一個在Le Mans 24小時耐力賽的LMGTE Pro組別中參賽的亞洲賽車隊伍，這些在國際賽車大賽中亮眼的成績，都展現出台灣賽車發展的潛力與努力，但國內起步與發展較晚，相對地也較少受到政府公部門的認識與重視，尤其是賽車手訓練與出國比賽的經費，往往都必須要仰賴教練選手自力更生。

吳仲軒投身台灣機車競技數十年，車手彭立昕從小深受其影響成為台灣優秀賽車手，更於近期獲得中國房車錦標賽 CTCC 寧波站 中國盃主賽冠軍頭銜，因此向台灣國際賽車發展協會舉薦吳仲軒對台灣機車賽車之貢獻與影響。吳仲軒主辦全台最大機車賽事多年，不僅不求回報，更自掏腰包購買百萬等級專業計時模組，義務擔任大專學生競賽顧問、少兒組的賽事推廣、車手共同基金救助基金的推行、籌辦賽事的經驗傳承、透過自身人脈邀請國際級車手來台交流比賽、自掏腰包贊助台灣車手走向世界競技舞台、推動並促進台灣賽車用品與賽事舉辦的標準規範，將提升台灣機車競技產業的國際能見度與規格化。

台灣國際賽車發展協會理事長程紹同表示，吳仲軒的獲獎，除了是對他個人數十年來在台灣機車競技不求回報的奉獻予以肯定之外，更是對台灣長久以來投身於賽車運動發展的眾多企業與車隊、車手的一大鼓勵，代表台灣賽車產業長久以來的努力耕耘被看見了，或許這就是一個即將衝出起跑線的燈號，讓我們共同期待賽車產業在台灣蓬勃發展的榮耀時刻來臨。