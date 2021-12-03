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羽球／麟洋配獲頒年度進步獎 與年度組合擦身而過

聯合報 / 記者劉肇育／綜合報導
羽球男雙金牌組合「麟洋配」李洋（前左）、王齊麟（前右）獲得BWF年度最佳進步獎。 中央社
羽球男雙金牌組合「麟洋配」李洋（前左）、王齊麟（前右）獲得BWF年度最佳進步獎。 中央社

我國東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在國際羽聯BWF舉辦的年度獎項頒獎典禮中，於年度最佳進步獎擊敗馬來西亞男單好手李梓嘉等人獲獎，至於年度組合獎則是由印尼女雙組合波利（Greysia Polii）/ 拉哈育（Apriyani Rahayu）拿下。

今年打出生涯代表作的「麟洋配」王齊麟／李洋，在年初的泰國三站賽事完成男雙三連冠的不可能任務，並且在東京奧運為我國拿下史上首面羽球金牌，成為今年羽壇最受矚目的雙打組合之一。

而這次BWF年度獎項，王齊麟／李洋也入圍了年度進步獎與年度最佳組合獎兩大獎，最終兩人在年度進步獎擊敗馬來西亞李梓嘉等人獲獎，成為我國史上首對獲得此獎項的球員。

對於獲得進步獎肯定，李洋說：「很榮幸我們今年能夠拿到BWF最佳進步獎，希望我們愈來愈進步，很感謝搭檔跟身邊的所有人一直陪著我們。」王齊麟也說：「很謝謝教練教導和家人陪伴，最重要很謝謝搭檔這一年的陪伴，互相扶持與鼓勵到現在。」

至於在年度最佳組合部分，則由今年在東京奧運拿下女雙金牌的印尼組合波利（Greysia Polii）/ 拉哈育（Apriyani Rahayu），擊敗包括麟洋配在內的另外4組組合獲獎。

東京奧運 馬來西亞 金牌 印尼 泰國

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