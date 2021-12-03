羽球／我國史上第一人 戴資穎獲BWF最佳女運動員

國際羽聯BWF在今天舉行年度頒獎典禮，其中我國世界球后戴資穎在年度女運動員獎項擊敗強敵陳雨菲、馬琳（Carolina Marin）和山口茜，成為我國史上首位獲獎的球員，而戴資穎也將在5日啟程前往西班牙備戰世錦賽，希望在年度封關賽事繳出佳績。

已佔據世界球后寶座長達192周的戴資穎，今年在東京奧運拿下個人生涯最佳的女單銀牌佳績，加上年初在三站泰國賽事拿下1冠、2亞的成績，讓她順利入圍BWF年度最佳女運動員。

而在今天的線上頒獎典禮上，戴資穎也順利擊敗陳雨菲、馬琳（Carolina Marin）和山口茜，拿下生涯首座最佳女運動員獎，成為我國史上首位獲得此殊榮的球員。

戴資穎雖然未能親自到場接受表揚，但她也透過影片說：「很可惜這次沒辦法到印尼參加比賽，很想念在印尼比賽，印尼球迷非常熱情，這次可以獲得這獎項有點意外與開心，之後我還會繼續比賽，希望球迷會繼續支持我，謝謝。」