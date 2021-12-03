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跆拳道／奧運後人氣暴漲120倍 羅嘉翎遇粉絲積極告白

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
「跆拳道甜心」羅嘉翎（右）今天出席國光體育獎章頒獎典禮。記者葉信菉／攝影
「跆拳道甜心」羅嘉翎（右）今天出席國光體育獎章頒獎典禮。記者葉信菉／攝影

今年東京奧運拿下跆拳道女子57公斤級銅牌的「跆拳道甜心」羅嘉翎，今天出席110年國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮接受表揚，談到奧運後人氣暴漲，羅嘉翎也透露社群網站追蹤人數從原先的1千多人一口氣增加到12萬人，也遇到了一些粉絲積極向她告白。

10月初剛過20歲生日的羅嘉翎，在東京奧運後成為體壇新女神，代言活動不斷找上門，而今天她也盛裝出席國光體育獎章頒獎典禮，並特別換上高跟鞋，讓身高原本就有183公分的她瞬間成為會場中的「制高點」。

羅嘉翎也透露，在東京奧運後自己的Instagram追蹤人數從原先的1千多人增加到12萬人，但也遇到了粉絲瘋狂傳訊息向她告白，讓她直言有點意外，「如果沒有馬上回覆，他還會繼續傳訊息問我怎麼沒有回，讓我印象蠻深刻的，不過大部分的粉絲都還是很理性和友善。」

羅嘉翎以明年亞運和3年後巴黎奧運為目標，目前也被家人下達「禁愛令」，希望她能夠在下屆奧運奪下金牌後再解禁，羅嘉翎也笑稱將會把此當作動力。

羅嘉翎在奧運返台短暫休息後就隨即恢復訓練，也預計在明年2月展開新賽季賽程，到國外參加公開賽爭取積分，不過目前國際賽事受到疫情影響還未排定相關賽程。

羅嘉翎 跆拳道 亞運

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