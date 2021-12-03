舉重／郭婞淳獲2120萬國光獎金 今晚出國備戰世錦賽

110年國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮今天在台北賓館舉行，今年在東京奧運代表團拿下史上最高的2金、4銀、6銅加持下，共頒發出2億945萬元的國光體育獎助學金，其中「舉重女神」郭婞淳也以奧運金牌、亞錦賽3金成績拿下2120萬元，成為今年獎金后。

今天頒獎典禮公開表揚包含今年東京奧運在內，共8個綜合暨單項國際運動賽事，13個運動種類獲獎之選手及有功教練，總計70人（87人次）獲頒國光體育獎章獎勵，頒發總數高達2億945萬元國光體育獎助學金，以及19件運動科學研究及發展獎勵作品。

在東京奧運拿下金牌的郭婞淳，儘管今晚就將飛往烏茲別克備戰世錦賽，仍與教練林敬能一起到場接受表揚，而今年她也一舉拿下1面一等一級、1面三等一級、2面三等二級獎章，共獲得2120萬元獎金，成為今年獎金后。

在接受表揚後，郭婞淳今天晚間就將與舉重隊其他成員一起飛往烏茲別克備戰世錦賽，談到如願拿下生涯第一面一等一級（奧運金牌）國光獎章，郭婞淳說：「我之前只拿過一等三級，這次總算拿到一等一級，真的非常開心，也要感謝一路幫助過我的人。」

儘管教練林敬能稱郭婞淳現在的狀態是前所未有的好，但郭婞淳表示這次世錦賽將不會有太多成績上的設定，以身體健康完賽為第一目標，也順便觀察各國新秀的表現，「因為年輕選手的成績上（升）的很快，可能要好好觀察，以後看會不會成為我的勁敵。」

郭婞淳指出，這次出國剛好碰上新冠肺炎新變種病毒流行，所以團隊也準備了包括調理包、米和湯品等自行烹煮，自己也帶了不少的書前往烏茲別克，希望能在比賽之外盡量遠離人群，而這次這次世錦賽結束後，她也將會好好休息，直到農曆年後再開始為亞運備戰。