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英超／C羅梅開二度 生涯進球數破800史上第一人

中央社 / 曼徹斯特2日綜合外電報導
「C羅」羅納度成為史上第一位在頂級比賽生涯進球數跨過800大關的球員。 路透社
「C羅」羅納度成為史上第一位在頂級比賽生涯進球數跨過800大關的球員。 路透社

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天「梅開二度」，率曼聯3比2擊敗兵工廠，個人生涯進球數跨過800大關，在職業隊、國家隊的總進球數達到801球。

英國廣播公司（BBC）報導，「C羅」羅納度成為史上第一位在頂級比賽生涯進球數跨過800大關的球員。

今天這場英格蘭足球超級聯賽（Premier League）比賽，曼聯場邊督軍的仍是卡瑞克（Michael Carrick），但他在賽後宣布將離開球隊，並稱那「100%」是他自己的決定。

曼聯上個月和索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）解約後，就由卡瑞克暫代總教練一職，在他執兵符的3場比賽，曼聯未嘗敗績。

曼聯球迷賽前向索爾斯克亞致敬，舉著「20號的傳奇」（20-Legend）的牌子，因為來自挪威的索爾斯克亞，過去的球衣背號就是20號。

即便有這些大家關注的焦點，今天這場比賽，卻被「C羅」羅納度搶走了風采。

此役，兵工廠在比賽第13分鐘率先進球，但費南德斯（Bruno Fernandes）在中場前1分鐘的進球讓曼聯扳平。

下半場開踢後不久，C羅就在比賽第52分鐘進球，讓曼聯2比1超前，這也是他生涯第800顆進球。

雖然兵工廠不到兩分鐘後，就以2比2將戰局扳平，但C羅在比賽第70分鐘的罰球得手，讓曼聯終場3比2獲勝，而那也是C羅生涯第801顆進球。

曼聯 C羅 兵工廠

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