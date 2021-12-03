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網球／彭帥事件後 梅德維夫：在中國比賽沒人感到自在

中央社 / 馬德里2日綜合外電報導
男網世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫今天表示，在彭帥事件後，再前往中國比賽將令人不自在。 路透社
男網世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫今天表示，在彭帥事件後，再前往中國比賽將令人不自在。 路透社

男網世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天表示，在彭帥事件後，「若中國下週有賽事」，要去比賽「沒人會感到自在」。

法新社報導，這位美國公開賽冠軍得主說：「然而，下一場（在中國的）世界職業網球協會（ATP）賽事是在秋天舉行，讓我們看看情況如何發展。」

中國網球選手彭帥在社群媒體指控中國前副總理張高麗曾對她性侵後，曾神隱一段時間。儘管她已透過視訊向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）報平安，外界仍對她的安危感到擔憂。

世界女子職業網球協會（WTA）昨天宣布，將暫停所有在中國舉行的比賽，WTA主席賽門（SteveSimon）表示，對彭帥人身安全「深感懷疑」。

ATP掌控男子巡迴賽並安排每年年終在中國的4項賽事，包括在上海舉行大師賽。

ATP今天拒絕加入WTA抵制中國賽事的行列。

梅德維夫在台維斯盃（Davis Cup）場邊表示：「很多國家都有問題發生，而我們在其中多數國家打網球。」

「我們都希望見到彭帥安好無恙，但我們無法百分之百確知。」

他說：「WTA做了很大的決定，但我不想責怪任何沒有做出相同決定的人。」

「或許ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）有另外的看法，我不想去說誰做得好或不好。」

台維斯盃 Daniil Medvedev 羅斯

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