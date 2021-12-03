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網球／是否跟進WTA停辦中國賽事？ATP閉口不談

中央社 / 巴黎2日綜合外電報導
對於彭帥事件，女子網球協會WTA力挺，但男網協會ATP卻顯得低調閉口不談。 法新社
對於彭帥事件，女子網球協會WTA力挺，但男網協會ATP卻顯得低調閉口不談。 法新社

男子網球界的管理機構世界職業網球協會（ATP）今天避談是否跟進世界女子職業網球協會（WTA）的腳步，以擔憂中國網球選手彭帥的安全為由，暫停中國及香港賽事。

前世界女雙球后彭帥11月2日在微博上指控中國國務院前副總理張高麗強迫她發生性行為，兩人存在多年的不倫關係。這則貼文20分鐘後就被刪除，之後彭帥一度消失在公眾視野。

WTA主席賽門（Steve Simon）昨天表示，因為對於彭帥的安全擔憂，將暫停在中國的所有賽事，包括香港在內。

ATP今天則發布聲明說，會繼續密切關注相關情況。

ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）表示，彭帥相關情況持續在網壇內外引發嚴重憂慮。

他說：「到目前為止，對這類憂慮的回應都未達要求。我們再次呼籲讓該名選手和WTA之間有公開且直接的溝通管道，以釐清她的現況。」

路透社詢問ATP是否已有計畫或考慮暫停中國業務，ATP則回答，除戈登吉的聲明外別無評論。

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