網球／國際奧會二度視訊彭帥 相約明年1月會面

中央社 / 北京2日綜合外電報導
大陸網球選手彭帥。美聯社
大陸網球選手彭帥。美聯社

各界擔憂中國女網好手彭帥安危，國際奧林匹克委員會（IOC）今天發布聲明表示，已與彭帥進行第2次視訊通話，並相約明年1月面對面會見。

國際奧會上次與彭帥視訊是11月21日，這次選在12月1日、瑞士晚間時分與彭帥通話，就在世界女子職業網球協會（WTA）基於憂心彭帥安危而宣布暫停中國及香港賽事之前。

國際奧會表示：「我們跟其他許多人和組織一樣，擔心彭帥的健康狀況和安危，這就是國際奧會昨天與她再度進行視訊通話的原因。」

國際奧會說，「我們給予她很大範圍支持，會與她經常保持聯繫，也說好了要在（明年）1月面對面會見」；並稱，「考量到她所處困境，她似乎安全無虞」。

35歲的彭帥先前在社群媒體指控中國前副總理張高麗曾對她性侵，之後有將近3週未公開現身。她上次透過視訊告訴國際奧會主席巴赫（Thomas Bach），自己平安無恙。

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