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羽球年終賽／直落2拍下丹麥組合 麟洋配保有衛冕生機

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李洋(左)與王齊麟。 法新社
李洋(左)與王齊麟。 法新社

尋求世界巡迴賽總決賽連霸的我國黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋，今天打出衛冕氣勢，面對世界排名第10的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）以21：13、21：12勝出，取得晉級關鍵戰勝利。

世界巡迴賽是BWF年終大賽，總獎金150萬美元，各項只有8組選手參賽，「麟洋配」是我國唯一代表，昨天雖出師不利，拉鋸戰中連輸2局不敵地主球王組合「小黃人」山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon），但因同組的印度組合印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）退賽，同組成「3搶2」局面，今天碰丹麥組合成晉級關鍵戰。

面對今年年初泰國也曾碰的丹麥組合，「麟洋配」首局1：2落後下連拿6分後就一路維持優勢，最多取得以17：9領先；丹麥組合雖連拿3分縮小差距，「麟洋配」靠精準判斷和王齊麟強攻，仍以21：13先下一城。

第二局「麟洋配」延續優勢，進入技術暫停時已取得11：5優勢，恢復比賽後王齊麟虛攻、殺球再連續換成分數，「麟洋配」領先繼續擴大，最終就以21：12迎接勝利。

由於印度組合退賽，「麟洋配」明天沒有賽程，能否取得分組前2的4強門票就要看球王「小黃人」組合和丹麥組合的對戰結果，地主若能奪勝就能攜手「麟洋配」前進4強。

麟洋配 王齊麟 李洋

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