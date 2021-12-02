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清華學霸就是愛運動 透過體育事務人才培育圓夢

中央社 / 安台北2日電
目前任職中華民國滑冰協會的陳虹吟（左），是頂著清華大學經濟系的高學歷「學霸」，她3年前從國際體育事務人才培育計畫結業，透過媒合順利進入協會服務任職。 中央社
目前任職中華民國滑冰協會的陳虹吟（左），是頂著清華大學經濟系的高學歷「學霸」，她3年前從國際體育事務人才培育計畫結業，透過媒合順利進入協會服務任職。 中央社

頂著清華大學經濟系的高學歷光環，陳虹吟卻偏愛體育相關事務，透過體育署的國際體育事務人才培育計畫的培訓與媒合，不僅讓她一圓心願，也進入中華民國滑冰協會任職服務。

今年邁入第11年的國際體育事務人才培育計畫，是由中華奧會負責承辦，主要是培養更多國際事務人才，只要結業就會透過國際賽事與座談會讓學員實習，近兩年則因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際賽事與會議銳減，因此會員也改以台灣舉辦的賽事實習。

陳虹吟大學時參加學校排球系隊，本身就對體育有興趣，2017年台北世界大學運動會她擔任隨隊志工，除要安排代表隊的接送機，也要幫忙翻譯，讓她對國際體育事務充滿憧憬，3年前她參與了國際體育事務人才培育計畫，才讓她朝著夢想邁進一大步。

因為就是愛體育，陳虹吟期望透過國際體育事務人才培育計畫，可以讓她接觸更多不同國家的教練和選手，甚至還能出國看比賽，可惜近兩年因疫情影響導致比賽大減，今年她只能透過全國運動會足球資格賽實習。

頂著學霸光環，陳虹吟承認，當初她想踏入體育事務，家人不太諒解，認為她沒能學以致用，不過她強調：「但是我自己做得很快樂。」家人也才慢慢接受。

參與過計畫，也有到比賽現場實習，陳虹吟表示，這些經驗讓她進入協會服務時更上手，「我們看過別人怎麼辦比賽，也了解比賽運作的方式，所以當我們自己要辦比賽時，就能更清楚整個作業流程與細節。」

排球

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