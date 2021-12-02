足球／金球獎爭議不斷 C羅竟在詆毀梅西貼文中按讚
阿根挺名將梅西(Lionel Messi)，今年拿下生涯第七座金球獎，榮登史上最多。這也讓屈居第六的C羅(Cristiano Ronaldo)不太服氣，在一則公開批評梅西的貼文底下留言按讚，間接否認梅西的表現。
替C羅抱不平的球迷在貼文提及，金球獎主辦方不公平，在背後操縱選票，就算C羅付出300%的努力，獎項最終還是被奪走。他也談到梅西今年表現根本不出色，雖然阿根挺美洲盃奪冠，但他決賽和準決賽根本毫無貢獻，轉隊至大巴黎也繳不出好表現，不懂他憑甚麼拿獎，並痛批此次票選根本骯髒且無恥。
Cristiano Ronaldo commented 'facts' under an Instagram post questioning Lionel Messi's Ballon d'Or award 👀 pic.twitter.com/i7PwBNLZQE— GOAL (@goal) December 1, 2021
此貼文也意外釣出C羅，並以追蹤人數破億的IG帳號留言「事實」，直接認證球迷所說的話，也讓此屆金球獎爭議持續延燒。
不過不少人認為，今年呼聲最高的拜仁射手萊萬(Robert Lewandowski)都排在梅西之後，不懂落居第六的C羅有什麼好不滿的，就算要叫屈也還輪不到他。
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