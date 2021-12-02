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網球／美媒：甘冒上億美元損失 WTA取消中國賽事屬空前

中央社 / 日內瓦1日綜合外電報導
北京女網賽取消。 路透
北京女網賽取消。 路透

世界女子職業網球協會（WTA）擔心中國女網好手彭帥安危和健康，今天宣布暫停舉辦在中國和香港的賽事。美國媒體稱WTA甘冒上億美元損失槓上中國，在全球體壇堪稱空前。

法新社報導，帥在指控中國前副總理張高麗曾對她性侵後，曾神隱一段時間，儘管她已現身報平安，但外界仍對她的安危感到擔憂。

WTA主席賽門（Steve Simon）今天發表聲明：「我宣布立即暫停在中國的所有WTA賽事，包括香港在內。」

「憑良心說，當彭帥不被允許自由表達，且似乎被迫否認她的性侵指控，我不明白怎能要求我們的選手在那裡（中國）比賽。」

「華爾街日報」報導，美國職籃NBA和英格蘭足球超級聯賽（Premier League）等其他體育組織過去也曾為各種事務與中國發生扞格，但WTA暫停原訂明年在中國舉行9場賽事之舉，在全球體壇可謂前所未見。

「華盛頓郵報」指出，對WTA來說如此決定具有重大商業影響。WTA和許多全球企業一樣，2008年北京奧運前在中國做出大量投資，渴望在這個擁有14億人口的市場建立商業立足點。

2008年，WTA選擇北京作為新亞太辦公室的地點，接下來10年裡，WTA在中國舉辦賽事的次數從一年2次增加到9次，足足增長超過4倍。

「紐約時報」指出，隨著暫停中國賽事的舉動，WTA成為唯一挺身槓上中國政府的大型體育組織。

沒有其他體育組織跟進WTA的決定。

WTA撤出中國，可能會在接下來幾年內損失數以億計美元收入。WTA巡迴賽握有要在廣東深圳舉行年終賽的10年合約，主辦單位承諾會有1億5000萬美元左右的獎金，並提供另外數百萬美元用於中國網球發展。

NBA

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