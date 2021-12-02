羽球年終賽／印度組合退賽 麟洋配晉級添利多

尋求世界巡迴賽總決賽連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天雖出師不利，拉鋸戰中敗給地主球王組合「小黃人」山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon），但因同組的印度組合印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）退賽，兵不血刃開胡，今天和丹麥組合的對決成晉級關鍵戰。

世界巡迴賽是BWF年終大賽，總獎金150萬美元，各項只有8組選手參賽，「麟洋配」是我國唯一代表，昨天雖錯失奪勝機會，但因東奧曾碰頭的印度組合昨天落敗後退出籤表，首勝提前到手。

「麟洋配」今天第2戰排在第2球場壓軸戰，約台灣時間晚上8點碰世界排名第10的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），「麟洋配」必須奪勝才有機會取得分組前2的晉級資格。

日本羽球「世界球王」桃田賢斗在BWF世界巡迴賽總決賽也出師不利，昨天首戰只出賽1分鐘就因背傷退賽，無法角逐金盃也確定將世界第一寶座讓給今年東京奧運摘金的丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。

27歲的桃田賢斗從2018年就登上球王寶座，但今年東奧意外在小組賽就落馬，年終大賽開戰日又在訓練時傷了背部，昨天壓軸上陣只打1分鐘就宣布退賽，讓年僅20歲的印度新星拉克西亞（Lakshya Sen）輕鬆迎接勝利。

「我對粉絲很抱歉，竟然是用這樣的方式結束。」2019年襲捲11冠的桃田賢斗表示。

和桃田賢斗同年的安賽龍，2017年就曾登上「世界球王」，今年在東奧摘金後又接連在超級1000系列的丹麥公開賽和剛落幕的印尼公開賽登頂，桃田賢斗年終大賽退賽後更成奪冠大熱門。