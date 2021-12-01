羽球年終賽／衛冕路沒開紅盤 麟洋配首戰不敵球王組合

BWF世界巡迴賽總決賽今天在印尼峇里島登場，台將唯一代表男雙「麟洋配」王齊麟／李洋首戰就碰地主球王組合「小黃人」山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon），兩局都在一路纏鬥下錯失機會，以21：23、19：21讓出勝利。

世界巡迴賽總決賽總獎金150萬美元，「麟洋配」靠東京奧運摘金直接取得年終賽門票，2019年成軍後連3屆都與會，這次還是帶著衛冕身分參賽。

世界排名第3的「麟洋配」同組的抽到印尼球王組合，另有世界排名第10的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）以及東奧也曾碰頭的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）。

首戰就遇球王組合，東奧收下對戰首勝的「麟洋配」首局雖一度陷入7：11落後，但技術暫停後連拿5分反超，可惜19：17時沒把握領先優勢，讓對手組合連下3分逆轉；「麟洋配」雖先瓦解對手第一個局末點，但自己21：20的機會也沒把握，21：21時的49拍纏戰王齊麟又出現回球掛網失誤，下一球又將球回出界，讓球王組合以23：21先下一城。

第二局「麟洋配」先握有7：3領先，技術暫停時也有11：9優勢，但恢復比賽後先遭追平，失誤漸多下又讓對手先取得20：18「賽末點」；第一個機會在超過40拍對峙下王齊麟打到球拍斷線，但對手也出現回球掛網失誤，不過球王組合第2個「賽末點」李洋回球掛網，讓頭號種子以21：19迎接勝利。

「麟洋配」明天將在壓軸場碰丹麥組合，尋求開胡的出線機會。