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高球／肇喜登峰美津濃公開賽次輪 劉又睿林文堂並列首位

中央社 / 台北1日電

台灣男子職業高球好手劉又睿今天在肇喜登峰巡迴賽－美津濃公開賽次輪，打出8鳥、無柏忌的完美表現，兩回合累計以低於標準9桿的135桿，與台灣一哥林文堂並列首位。

總獎金新台幣300萬元的2021肇喜登峰巡迴賽－美津濃公開賽，今天在台南斑芝花高爾夫球場進行第2回合競桿，劉又睿推桿神準，全場射下8鳥，繳出單回合最低的64桿，也讓他一口氣竄上領先榜之首。

劉又睿今天18洞只用25推，加上鐵桿也準，從第10洞出發的他，光在前9洞就抓下5鳥，轉場後再添3鳥。他賽後表示，已經2、3年沒打出這麼好的成績，雖然大會採較佳球位，但這仍追平了他個人單回合的最低桿紀錄。

「近年因受傷的影響，始終處於低潮期。」劉又睿透露，近來他嘗試調整動作，各桿的距離與穩定度都有提升進步。

林文堂今天打下6鳥、無柏忌，單回合繳出66桿佳績，也讓他和劉又睿並列排頭，對於傷後復出的他來說，堪稱注入了一劑強心針。

林文堂因左手臂韌帶拉傷斷裂，動刀修復後歷經1年多休息養傷重新出發，近來狀況已慢慢回穩，他說：「今天能打出這樣成績，已很開心。」

對於打出好表現的主因，林文堂則認為，主要是木桿與鐵桿都發揮得不錯，打上果嶺後球的落點都在對的位置，推桿難度不高，只要注意力道就好。

林文堂 高爾夫

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