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高球／大聯大女子公開賽強風開打 李旻暫居領先

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李旻首回合以74（+2）桿暫居領先。圖／TLPGA提供
李旻首回合以74（+2）桿暫居領先。圖／TLPGA提供

2021大聯大女子高爾夫公開賽今天在冷空氣來襲下開打，強陣風更讓女將們吃足苦頭，首輪沒有任何選手打出低於標準桿的「紅字」，東京奧運國手李旻的74（+2）桿已是最佳表現，暫以2桿之差領先目前年度獎金居首的吳佳晏。

2021大聯大女子高爾夫公開賽在揚昇球場開戰，今天登場的首輪賽事遇東北季風來襲，球場難度大增，參賽女將在強陣風下苦戰18洞之後都面露難色，安禾佑打出82（+10）桿繳卡後說：「今天真的被風修理了！在果嶺上推桿路線沒抓風向，推出去球都被吹跑了。」

暫居領先的李旻也表示，打出74桿這樣的成績，領先也不覺得開心，主要是對自己狀況不滿意，「今天打得沒有那麼積極，真的有機會才衝。」 吞下4柏忌的她首輪抓下2隻小鳥，她認為揚昇的風很難判斷正確，柏忌打得稍多，「一部分是因為推桿要加上風的判斷，偏偏這回合旗位插得很難打。像第13洞的風大到很誇張，而且風向還很亂，一路加加減減，最後只能用猜的。」

今天大部分時間處於領先的吳佳晏，10月中旬曾以3輪總計低於標準桿12桿的成績在揚昇球場贏得冠軍，當時還在第16洞打出「一桿進洞」；今天她打完15洞還以低於標準桿1桿領先眾人，沒想到第16洞吞下雙柏忌，接著第17洞又吞下柏忌，最後一洞又吞雙柏忌，領先成落後。

以76（+4）桿完賽的吳佳晏直說：「最後那三洞打得我自己都看不下去，尤其第16洞，上次比賽打一桿進洞是晴朗無風的天氣，當時開球拿的就是六號鐵桿，今天這種大逆風應該要拿五號鐵打低，怎麼還是選六號鐵，這是自己頭腦的失誤！」

今天有3名選手因為身體不適提前退出比賽，另有13人因為首輪成績超過TLPGA規定的87桿單輪成績門檻遭到淘汰，明天第二輪出賽人數減為59人，明天打完大會將取前40名晉級最後決賽輪。

高爾夫 李旻

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