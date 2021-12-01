國光獎章70名選手教練獲表揚 頒發獎金2億945萬

體壇最高榮耀盛事「110年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」，訂於3日下午2時在凱達格蘭大道台北賓館舉行，將公開表揚今年東京奧運在內共8個綜合暨單項國際運動賽事，13個運動種類獲獎之選手及有功教練，總計70人（87人次）獲頒國光體育獎章獎勵，頒發總數高達2億945萬元國光體育獎助學金，以及19件運動科學研究及發展獎勵作品。

國光體育獎章是政府為獎勵優秀運動選手及教練，所設置之最高等級國家獎章，多年來已被選手及教練們視為體壇至高無上榮耀，而今年我國好手在東京奧運奪下2金、4銀、6銅的空前佳績，為台灣爭取國際能見度下，這場頒獎典禮別具意義，在總統府及外交部的大力支持之下，今年選在專門接待外賓的台北賓館舉行，更是給予獲獎人最高肯定。

今年東京奧運「舉重女神」郭婞淳、羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟過關斬將贏得金牌，獲得一等一級最高國光體育獎章獎勵，其他還包括一等二級羽球女單戴資穎、柔道楊勇緯、體操李智凱、射箭男子團體湯智均、魏均珩、鄧宇成；一等三級跆拳道羅嘉翎、女子拳擊黃筱雯、女子空手道文姿云、女子舉重陳玟卉、男子高球潘政琮、桌球混雙林昀儒、鄭怡靜。另外二等一級3人、二等二級10人、二等三級3人；三等一級1人、三等二級11人、三等三級5人等選手計有49人次。

體育署多年來延續著這項深具意義的傳統，同時感謝在幕後為台灣體壇奉獻心力的運動科學研究獲獎人員，默默為主體奉獻心力，成為教練與選手們的最佳後援並樹立體壇的標竿典範。

本年度的運動科學研究及發展獎勵，歷經初審、複審的嚴謹審查程序後，選出獎勵作品共計19件，包括3件特優、5件甲等及11件佳作作品，於國光體育獎章頒獎典禮一同獎勵。