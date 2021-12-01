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自由車／Bryton推新智慧碼表 盧紹軒與隊友讚功能強大

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
自行車記錄器品牌Bryton推出最新智慧碼表，邀請旗下5名車手分享使用經驗。記者劉肇育／攝影
自行車記錄器品牌Bryton推出最新智慧碼表，邀請旗下5名車手分享使用經驗。記者劉肇育／攝影

自行車記錄器品牌Bryton群利科技在今天發表全新的S系列及系列中的首款產品Rider S500，並邀請到旗下車隊Team Bryton Icefield 5名選手分享使用經驗，其中今年帶著Rider S500在KOM登山王挑戰拿下總排第二名，改寫個人最佳成績的盧紹軒就直言，Rider S500的強大功能確實在訓練上帶給他們很大的幫助。

多年來已經在世界各地贊助超過20隻職業車隊的Bryton，今年3月成立車隊Team Bryton Icefield，並且在國內各大賽事中亮相，而今天車隊成員也前來參與Bryton全新的S系列及系列中的首款產品Rider S500的發表會，並分享搶先體驗的心得。

這次Rider S500匯入訓練課表和訓練筆記，正是來自於車隊選手盧紹軒的建議，他表示過往碼表進行訓練時都只有數據顯示，雖然可以設定目標心率、功率等數值，但如果能加上筆記輔助，就更能掌握訓練課表的重點，也可以標注當天需特別注意的事項，「訓練時我就蠻常會忘東忘西的，甚至還會忘記回家吃飯，另外也可以放一些勵志的話，在訓練時來激勵自己。」

對於Rider S500的Climb Challenge功能，盧紹軒也直言對於訓練和比賽都有相當大的幫助，提供給車手所需的坡道資訊，「這個功能能讓我們知道坡還有多遠，幫助我們進行調節。」

此外，這次Rider S500也大幅提升路線規劃與導航功能，甚至加入原路返回的功能，幫助車友在拓展新路線時也不會失去方向，隊員熊凱文就表示，過去他在訓練時幾乎都只騎熟悉的路線，但在Rider S500有更強大的導航功能和原路返回的協助後，未來他也將會開發更多新的路線，並與車友一同分享。

Team Bryton Icefield 5位成員也將把握這幾天在台北相聚的的機會，將由陣中北部代表蘇宇銘帶著4個隊友到五指山、風櫃嘴、中社路等經典爬坡路線團練，迎接今年度最後一場賽事戀戀197，希望為賽季畫下完美句點。

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