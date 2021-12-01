網球／背書彭帥安危 國際奧會否認是怕觸怒北京
國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）今天否認，國際奧會替中國女網名將彭帥的安危背書，是不想觸怒主辦2022年冬季奧運的北京。
前網球女雙世界排名第一的彭帥在社群媒體張貼訊息，指控前中國副總理張高麗性侵之後，近3週以來，她的下落持續成為國際關注焦點。
11月21日國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）和彭帥視訊30分鐘，彭帥告訴巴赫自己和親友一起，安全無虞。
「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，國際奧會關注的似乎只是讓奧運順利舉行，而不是運動員的福祉，但這樣的說法遭到龐德強烈否認。
龐德在加拿大蒙特婁（Montreal）接受路透社電話訪問時表示：「那完全是子虛烏有…大家都很關心她有沒有怎麼樣。」
「所以國際奧會所做的，就是悄悄地讓我們的主席、我們運動員委員會（IOC Athletes’Commission）主席，以及我們一位中國的資深委員互相聯繫，然後和她聯絡，她很高興我們打給她。」
人權觀察中國分部主任李察遜（SophieRichardson）上週批評巴赫，未公開說清楚是否問過彭帥有無聯繫律師，或是想不想對重大性侵指稱提出告訴。
龐德表示：「從奧委會的角度，我們要做的就是詢問『你還好嗎？』他們的集體結論是她還好，沒有受到脅迫，那就是我們想知道的。」
他說：「現在其他人都在說『你原本應解決這個性騷問題』，在一段30分鐘的通話中？無論在哪個國家，這些事情都需要很久才能解決。」
龐德說，巴赫打算明年1月去北京時再和彭帥見面，龐德還表示，他覺得國際奧會的批評者，似乎只是因為不能聯絡上彭帥本人，才對視訊內容有意見。
龐德說：「在那次（通話）之後，外界態度似乎發生了變化。所有無法與她聯絡上的人都說『國際奧會搞砸了』、『都是中國人策劃的』等等。」
「這是一位3屆奧運選手，奧運大家庭當然為她擔心。我的猜測是，中國政府知道這可能是真正的燙手山芋，所以似乎沒有干涉通話或做出類似的事。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言