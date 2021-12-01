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精華影輯／台灣極限鐵人賽 賽前報到全記錄

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首次挑戰FXT極限鐵人賽，賽前歡樂的一路從台北驅車前往花蓮，整路吃吃喝喝一直在想等等要吃什麼，不像是要去比賽，反倒像是去郊遊XDDDDFXT活動主要在靜浦這個小聚落舉行，這邊真的非常的純樸，也沒有什麼特別的景點，所以很感謝這場賽事，又帶我去了本來我一輩子都不會去的地方。其實一直到報到完畢我都還處於一個玩樂的狀態，但是一直到下午四點的賽前說明會時，整個活動會場可以說是充滿了殺氣，藉由皮膚就可以感受到每一位選手認真的視線，也說明了這場比賽，對在場的每一位選手就是如此的重要。我也收起玩樂的心情，好好的聽著賽前最後的說明，並核對自己的計畫，準備迎接明天的硬仗。說明會後主辦單位也準備了一些餐點，用完餐就趕緊回到民宿整理裝備，準時八點上床就寢。這真的是我久違的重大挑戰，為了就是希望能再次重拾不斷挑戰的心，認真的備戰半年多，就只為了這一天的到來，究～竟～結果到底會如何呢，究竟請期待下一集了XDDDD

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