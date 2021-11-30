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足球／遭主辦方指稱夢想超越梅西金球獎數量 C羅怒了：說謊

聯合新聞網 / 綜合報導
《法國足球》主編費雷竟爆料，指C羅告訴他希望在退休前拿到比梅西更多的金球獎，對此C羅在IG怒斥費羅說謊。。 路透
《法國足球》主編費雷竟爆料，指C羅告訴他希望在退休前拿到比梅西更多的金球獎，對此C羅在IG怒斥費羅說謊。。 路透

2021年金球獎今公布，梅西(Lionel Messi)拿到個人第7座，除了成史上最多的，也拉開和C羅(Cristiano Ronaldo)5座差距，然而在頒獎典禮開始前，《法國足球》主編費雷(Pascal Ferre)竟爆料，指C羅告訴他希望在退休前拿到比梅西更多的金球獎，對此C羅在IG怒斥費羅說謊。

台灣時間今日凌晨，《法國足球》揭曉了本季金球獎得主，在眾多好手之中梅西脫穎而出強勢奪下，並成為史上第一位7次奪下該獎項的球員，而聲望同樣很高的C羅卻以屈居第6的低排名落榜，最慘的是典禮開始前還被《法國足球》主編在報導中寫下，C羅曾親口告訴他，他的夢想就是職業生涯結束時拿到比梅西還多的金球獎。

面對不實指控，C羅在IG上直接做出反擊，「費雷說謊，他只是想藉由我的名字來宣傳自己和他的作品，負責頒發這麼有聲望獎項的人居然做這種事，這對向來尊重法國足球和金球奬的人是不尊重、也不能接受的行為。」

C羅也澄清，「我職業生涯最想達成的成就就是代表球隊和國家拿到冠軍，並成為所有想要當職業足球員的榜樣，然後把我的名字載入史冊。」

足球 法國 夢想

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