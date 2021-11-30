羽球／陳雨菲將缺席 戴資穎力拚世錦賽首金

2021年最後一場羽球盛事世界羽球錦標賽，將在12月12日於西班牙舉行，其中台灣好手戴資穎早已磨拳擦掌，再加上今年東奧金牌中國選手陳雨菲確定缺席，「世界球后」小戴在奪獎牌上增添利多。

戴資穎在東奧不敵陳雨菲奪下銀牌後，至今尚未參加任何國際賽事，而是選擇留在台灣調整狀態，目的就是在年底的西班牙世錦賽爭取個人首金。

在奧運賽場上未能如願奪金，戴資穎盼能在今年最後一項賽事上力挽狂瀾、更上層樓，日前受訪時表示：「之前奧運都止步於16強，所以東奧設定要闖進8強，而世錦賽都在8強結束，這次希望能有所突破，目標就是比以往的成績還要更好，最希望當然是能奪牌。」

除了陳雨菲不參賽之外，曾三次奪下世錦賽冠軍的前球后馬琳（Carolina Marin），在今年5月因左膝十字韌帶和半月板撕裂傷，先是缺席東奧，原本以為能順利趕上世錦賽，但目前則表示要審慎評估後才會決定是否要參加世錦賽。