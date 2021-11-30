快訊

台鐵又收恐嚇信 稱帶球棒、炸彈「屏東搭莒光號北上炸總統府」

民族改造令：中國洩密《絕密新疆文件》說了什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／年終賽籤表出爐 麟洋配小組賽強碰世界第一

中央社 / 台北30日電
羽球年終賽籤表出爐，唯一台將麟洋配小組賽將遭遇到世界第一的印尼組合吉地安與蘇卡穆約。 歐新社
羽球年終賽籤表出爐，唯一台將麟洋配小組賽將遭遇到世界第一的印尼組合吉地安與蘇卡穆約。 歐新社

羽球年終總決賽籤表今天出爐，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋為唯一1組參賽的台將，將尋求衛冕，小組賽將遭遇到世界第一的印尼組合吉地安與蘇卡穆約。

總獎金150萬美元（約新台幣約4203萬元）2021年世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽總決賽，今年在印尼峇里島舉行，將在12月1日至5日登場，今天舉行抽籤儀式，賽事邀請世界巡迴賽積分前8名好手參賽，分A、B組取前2，晉級4強。

台灣上屆年終賽共有4組人馬參賽，但世界球后戴資穎今年於東京奧運拿下女單銀牌後，至今未參加任何國際賽，直接瞄準12月在西班牙登場的世錦賽，也因積分不足，未能取得年終賽參賽資格，無緣挑戰2連霸，而周天成則因印尼公開賽16強止步，未能躋身年終賽行列。

在東奧摘金的王齊麟與李洋直接保送參加年終賽，連3屆參賽，「麟洋配」在2020年的年終賽曾高舉金盃，這次將挑戰連霸。

「麟洋配」小組賽被分到A組，同組對手包括男雙世界第一的印尼組合吉地安（Marcus FernaldiGideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）、丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（AndersSkaarup Rasmussen）、印度組合蘭基雷迪（SatwiksairajRankireddy）與謝提（Chirag Shetty）。

巧合的是，「麟洋配」在東奧就曾與印尼和印度組合在小組賽交手過，儘管小組賽首戰不敵印度的蘭基雷迪與謝提，所幸後來及時調整心態，不但在小組賽最終戰扳倒世界第一的印尼組合，還一路過關斬將挺進決賽，帶回隊史首面奧運金牌。

「麟洋配」近3場賽事最佳成績8強，其餘均在16強止步，面對年終賽小組賽再度遇到印度組合，是否會想要復仇，李洋表示：「當然還是會希望能夠贏，但現在會比較希望能夠把表現打好一點。」

麟洋配 羽球 李洋

延伸閱讀

印尼羽賽／麟洋配30分鐘速取16強門票 周天成下午登場

印尼羽賽／生涯首次不敵大馬組合 麟洋配8強止步

印尼羽賽／麟洋配逆轉勝日本組合 挺進16強賽

一加一無限大 王齊麟與李洋的奧運奪金路

相關新聞

羽球／年終賽籤表出爐 麟洋配小組賽強碰世界第一

羽球年終總決賽籤表今天出爐，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋為唯一1組參賽的台將，將尋求衛冕，小組賽將遭遇...

足球／7獲金球獎改寫紀錄 梅西獻給阿根廷國家隊隊友

轉會鬧得沸沸揚揚的一年，梅西率阿根廷終結28年國際大賽冠軍荒，在美洲盃奪冠，因此第7度拿下金球獎，刷新自己保持的紀錄。為...

高球／車禍重傷後復出？老虎伍茲坦言「不能再當全職選手」

高爾夫好手老虎伍茲（Tiger Woods）今年2月在加州發生重大自撞車禍，造成腿部嚴重受傷，傷後他也積極復健期盼能重回...

自行車／煎熬的陽金3P 小油坑-風櫃嘴-冷水坑

不會抽車騎完真的辛苦我的屁屁🥺 還記得今年五月的時候，去試騎陽金3P路線，當時到第二P風櫃嘴，自己的體力不足&發現時間也來不及，所以風櫃嘴下滑直接回家了⋯⋯事隔七個月之後，臨時決定再來試看看。

日本奧會主席：將派逾2百人代表團參加北京冬奧

新華社29日報導，日本奧會主席山下泰裕當天表示，日本將派出逾200人的大規模代表團參加北京冬奧，他本人也會隨團參加

桌球世錦賽／混雙惜銅 鄭怡靜：真的好想贏啊！

東京奧運摘銅後再度合體，我國桌球黃金混雙鄭怡靜／林昀儒勇闖世界桌球錦標賽最終四強，昨天凌晨和大陸組合王楚欽／孫穎莎奮戰四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。