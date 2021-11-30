羽球／年終賽籤表出爐 麟洋配小組賽強碰世界第一

羽球年終總決賽籤表今天出爐，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋為唯一1組參賽的台將，將尋求衛冕，小組賽將遭遇到世界第一的印尼組合吉地安與蘇卡穆約。

總獎金150萬美元（約新台幣約4203萬元）2021年世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽總決賽，今年在印尼峇里島舉行，將在12月1日至5日登場，今天舉行抽籤儀式，賽事邀請世界巡迴賽積分前8名好手參賽，分A、B組取前2，晉級4強。

台灣上屆年終賽共有4組人馬參賽，但世界球后戴資穎今年於東京奧運拿下女單銀牌後，至今未參加任何國際賽，直接瞄準12月在西班牙登場的世錦賽，也因積分不足，未能取得年終賽參賽資格，無緣挑戰2連霸，而周天成則因印尼公開賽16強止步，未能躋身年終賽行列。

在東奧摘金的王齊麟與李洋直接保送參加年終賽，連3屆參賽，「麟洋配」在2020年的年終賽曾高舉金盃，這次將挑戰連霸。

「麟洋配」小組賽被分到A組，同組對手包括男雙世界第一的印尼組合吉地安（Marcus FernaldiGideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）、丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（AndersSkaarup Rasmussen）、印度組合蘭基雷迪（SatwiksairajRankireddy）與謝提（Chirag Shetty）。

巧合的是，「麟洋配」在東奧就曾與印尼和印度組合在小組賽交手過，儘管小組賽首戰不敵印度的蘭基雷迪與謝提，所幸後來及時調整心態，不但在小組賽最終戰扳倒世界第一的印尼組合，還一路過關斬將挺進決賽，帶回隊史首面奧運金牌。

「麟洋配」近3場賽事最佳成績8強，其餘均在16強止步，面對年終賽小組賽再度遇到印度組合，是否會想要復仇，李洋表示：「當然還是會希望能夠贏，但現在會比較希望能夠把表現打好一點。」