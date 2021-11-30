自行車／煎熬的陽金3P 小油坑-風櫃嘴-冷水坑

不會抽車騎完真的辛苦我的屁屁🥺

還記得今年五月的時候，去試騎陽金3P路線，當時到第二P風櫃嘴，自己的體力不足&發現時間也來不及，所以風櫃嘴下滑直接回家了⋯⋯事隔七個月之後，臨時決定再來試看看。其實我是一個騎車很愛休息的人，累的話500公尺(100m就有感)就會想停下來休息，一方面我也不會邊騎車邊喝水。但因為疫情的關係，帶著口罩覺得脫脫戴戴有點麻煩，反而有稍微改掉愛休息的習慣😄

早上出門覺得天氣還可以稍微飄毛毛雨，車子停在故宮組好車準備出發-天母體育場到了準備按錶開始第一P-小油坑不知道是路線有落差，還是本來就是這條路，一開始就有想要下來牽車的感覺…..還好最後都忍住了，雖然超出規定的時間，但想想等等下滑當休息。

下滑陽金，雖然好像可以休息，但我下滑的速度之前均速大概都是在25以下，所以這次有提醒自己這段看可不可以追一點時間，還好均速有到達30😂

第二P-風櫃嘴下完後的平路，吃了香蕉雜貨店補一下飲料，前往員潭路開始，先是緩坡，但還是一直爬到越來越陡…到天祥寶塔休息一下，之後還是爬不停，還好後來有下滑路，但下滑過程心裡os ：馬的！等一下又要爬，越滑心越涼⋯⋯上風櫃嘴之前的2公里，受不了了…決定喊休息一下，因為前面的看起來好像一面牆，問了佳龍還有多久到風櫃嘴，他「2公里爬170」….😑真的很累，尤其旁邊有「電輔車車隊」，我好想換車終於風櫃嘴到了

真的，又是一樣的感覺來了⋯⋯我想回家🥺之後下滑到至善路&平菁街口，佳龍看了時間還有2個小時多，心想真的累就牽，中間平路&下滑路段可以騎，再忍一下好了，最後在雜貨店又買了沙士灌了一下，出發第三P冷水坑，一開始不用說，這條真的也是陡，我也佩服我自己第一次沒休息直接到往冷水坑直上的路，在那邊做了我最後一次休息&補給，直接灌跟塞，吃到有點飽，因為剩下最後3公里…拼了

真的累👆接下來的坡真的👏⋯⋯非常陡，每次經過其中一段，我都很怕，一開始騎的2次都在那邊下車，後來經過都有陰影，昨天可能想說就剩一點了拼了到了！

冷水坑我終於騎完了…..這次路線可能有些落差，但距離&爬升都不會差太多也是謝謝佳龍陪伴，跟照顧❤️騎完車真的辛苦我的屁屁76公里，不會抽車….真的坐到好可怕….之後還要騎故宮🥺