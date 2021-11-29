足球／日本退出主辦 國際足總俱樂部世界盃2月移師阿聯

中央社 / 洛桑市29日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）宣布，原定12月在日本舉行的FIFA俱樂部世界盃，將延期到明年2月登場，並易地至阿拉伯聯合大公國。圖為非洲冠軍聯賽贏家埃及阿赫利隊。 新華社
國際足球總會（FIFA）宣布，原定12月在日本舉行的FIFA俱樂部世界盃，將延期到明年2月登場，並易地至阿拉伯聯合大公國。圖為非洲冠軍聯賽贏家埃及阿赫利隊。 新華社

國際足球總會（FIFA）今天宣布，原定12月在日本舉行的FIFA俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup），將延期到明年2月登場，並易地至阿拉伯聯合大公國（UAE）。

FIFA俱樂部世界盃將改於2022年2月3日至12日於阿聯舉行，屆時6大洲的冠軍與主辦國冠軍共將進行8場比賽，籤表將在今天稍晚於蘇黎世（Zurich）揭曉。

本屆參賽隊伍包含歐洲冠軍聯賽（ChampionsLeague）冠軍英國切爾西隊（Chelsea）、南美解放者盃足球賽（Copa Libertadores）冠軍巴西帕梅拉斯隊（Palmeiras of Brazil）、贏得中北美洲及加勒比海足球協會冠軍盃的墨西哥蒙特雷隊（C.F. Monterrey）以及非洲冠軍聯賽贏家埃及阿赫利隊（Al-Ahly）。

亞洲聯賽冠軍沙烏地阿拉伯希拉爾隊（Al Hilal）、阿聯的半島隊（Al Jazira）和大洋洲聯賽冠軍紐西蘭奧克蘭城隊（Auckland City FC）也在參賽之列。

日本因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情退出主辦FIFA俱樂部世界盃。這一賽事通常在12月舉行，這已是它連續第2年延遲舉辦。

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