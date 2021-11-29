迷你足球／南國足夢也讓航空城足球工程起飛

110年度國民小學迷你足球賽，日前在屏東縣長治國中登場，由六歲到八歲國小學童組成的17支隊伍展開競賽，每位小小足球員都充分發揮運動精神，師長家長在場邊吶喊加油。中華迷你足球協會理事長房振昆專程南下主持開球儀式，他說迷你足球要深耕基層，也要足夢踏實，我國足球在亞洲曾是第一，但現在成績不佳，足球運動不應該國中高中才開始培養，從國小幼童時期就必須開始推廣，協會剛成立時才二百多支隊伍，現在已有一千四百多支隊伍遍布全台，這都要感謝教育部及體育署等相關單位的大力支持。

立委鍾佳濱也前來為小朋友打氣，並贈送每隊五個足球希望他們好好練習，將來在運動比賽上有好的表現，長治鄉鄉長吳佳川、屏東縣體育會足球委員會主委曾維廣、屏東縣足球發展協會理事長黃仕典等也都來給小球員鼓勵。

桃園區賽事也在同日於台茂購物中心開踢，迷你足球協會特別邀請桃園體育局局長莊佳佳到場參加開球儀式，莊佳佳在致詞時勉勵所有參賽小朋友除了球技外也必須培養運動家精神，也開玩笑說要好好踢球不要像她一樣踢人。

比賽共分幼兒組及國小組，共計有36支隊伍報名參賽，由於是在桃園最大的購物中心舉辦，因此吸引相當多購物經過圍觀的人潮。

桃園區足球基層實力雄厚，當地學校及俱樂部球隊人才輩出，U6組的葉安棋隸屬於楊梅「別踢那顆球」，媽媽表示可以參加足球隊後不但可以多跟同學互動也不容易受傷，因為常跟堂哥一起踢球，相較於同學下，讓教練觀察到安棋在場上相當積極，球感也不錯值得培養。