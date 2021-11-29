藤球／全團賽收兵 佳冬高農寫連霸
為期3天的110年全國藤球團體錦標賽今天收兵，擁有多名國手、甲組好手的佳冬高農完成社會公開女子組雙人賽2連霸，同一體系化身的美和科大也摘下社會公開女子組三人賽冠軍，成最大贏家；佳農男隊同樣不遑多讓，在社會公開男子組三人賽稱王。
場中激烈爭鬥之外，此次賽事也出現兩位令人意想不到的「熟」面孔，世錦賽國手李易勳和陳育婷都淡出球場，這次卻現身豐原體育館，意外成為現場「嬌」點。
李易勳去年從國立台灣師範大學畢業後，目前忙於國立成功大學體育健康與休閒研究所課業；陳育婷已在屏東工業區的食品工廠就業，早已高掛球鞋，這次全團賽剛好是假日舉行，成為她復出首戰。
陳育婷在本次全團賽分別代表佳冬高農參加社會公開女子組雙人賽，以及代表美和科技大學參加社會公開女子組三人賽，她透露年末工作繁忙已經一陣子沒踢藤球，但為了全團賽還是特別集訓，「畢竟很久沒跟學妹們配合，有小練一下。」她也希望自己未來都能參加假日舉辦的比賽，延續對藤球的熱愛。
全團賽因為隊員人數需求多，為避免組隊困難，也讓為數較少的女子選手有參賽歷練的機會，大會有條件允許女生跨性別參賽，李易勳就成唯一挑戰男子組的選手。代表台南市嘉南藥理大學出賽的她表示，女子隊多分布於屏東、台北與桃園，剛好自己進入成大就讀後都與嘉藥藤球隊共同練球，就一起報名男子組賽事。
李易勳笑稱自己都是靠隊友，「因為我主要負責封網與殺球，男生的球點高、殺力大，賽前沒什麼信心。」幸好首日對手是新生代球員，攻擊力道不算太強，自己才有辦法穩定發揮。
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