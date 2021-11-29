羽球／5點大戰勝出 北市中山國中盃第7度封后

110年全國國中盃羽球錦標賽今天在屏東縣立體育館產出團體賽冠軍隊伍，男團由中租西湖A重返榮耀，女團歷經5點大戰才由中山國中迎接第7度的后冠，為下周的全中運資格賽注入強心針。

女團冠軍戰由合庫北市中山白與土銀Allin光明爭奪后座，第一點中山韓蓁迎戰光明林芸安，由韓蓁以21：12、19：21、21：17獲勝，第二點光明李品沂以21：19、21：16直落二擊退許芮苡，為光明扳平點數。

第三點雙打，中山陳念恩／游巧恩重振隊伍士氣，以11：21、21：12、21：13逆轉光明莊喬涵／林俽愉，助中山取得點數比2：1的「聽牌」優勢，但第四點光明許家僖／張芸榕以21：19、21：16拍落中山簡靖家／江采庭，將戰局延長到決勝第5點。

中山壓軸派出蘇筱婷出戰光明陳翊菲，蘇筱婷不負教練期望，成功以21：7、21：15能下勝利，為球隊守住隊史第7度國中盃后冠。

帶隊11年收穫第7罐的中山國中教練劉筱柔表示，選手這次的表現超乎預期，儘管前幾場選手的狀況都發揮得不太穩定，但場場都有進步，且每天的功臣都是由不同選手輪番擔任，也讓隊員們都充滿自信，增強凝聚力。

男團決賽，由去年亞軍中租西湖A對戰土銀大灣高中A，西湖在前兩點江子傑、雷騏輔都奪勝下取得絕對領先，大灣第3點的陳宏銘／蔡程瀚雖扳回一城，但第4點，由西湖周宥翔／簡碩慶「關門」成功，以21：11、21：15拍落大灣王威霖／楊康維，助西湖重返王座。