桌球世錦賽／坦言居「下風球」 中國組合贏球但大讚林昀儒、鄭怡靜

我國世界排名高居第二的混雙林昀儒／鄭怡靜今凌晨在2021桌球世錦賽四強賽不敵中國組合王楚欽／孫穎莎落敗。賽後中國對手盛讚林昀儒和鄭怡靜實力堅強，並坦言自己處於「下風球」，最終是贏在心態調整。

雖然王楚欽／孫穎莎的世界排名僅36名，但今天其實是林鄭配與王孫配首次對戰，可惜我國林鄭配以8：11、11：7、7：11、9：11落敗，無緣晉級決賽改寫最佳成績紀錄，不過這已是我國在世錦賽史上第二面混雙銅牌，更是「小林同學」林昀儒生涯在世錦賽的首面獎牌。賽後對手王楚欽、孫穎莎都表示，雙方都發揮得很不錯，坦言比賽「不好打」。

孫穎莎認為，兩隊此役的表現都很好，王楚欽也說：「我覺得確實是實力非常強的對手吧！我們兩個賽前非常重視，並且也感覺到這場球不會太好打，甚至可說是『下風球』。」

王楚欽和孫穎莎也不約而同提到，林昀儒和鄭怡靜已經搭配多年，共同經歷了很多世界級的大賽，「默契上或配合的時間來看，都是要比我們兩個有優勢的吧！」王楚欽說道。

孫穎莎接著表示，今天能贏球的關鍵是心態調整：「我們兩個應該還是心態發揮得好，再來，我們兩個的溝通，包括上來的調動，我覺得今天都做得比較好。」王楚欽則表示兩人「以激情去拼戰、釋放」，進而打出自己的球風，最後帶走勝利。

此外，日本混雙組合張本智和／早田希娜，稍早也在5局大戰擊敗中美組合林高遠／張安，接下來將與王楚欽和孫穎莎爭奪金牌。