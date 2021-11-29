桌球世錦賽／陸幸運球助攻 鄭怡靜、林昀儒無緣決賽奪銅

混雙世界排名高居第2的我國黃金組合鄭怡靜／林昀儒，今年世界桌球錦標賽勇闖4強，確定有獎牌入袋，可惜今天凌晨1點登場的4強賽碰大陸組合王楚欽／孫穎莎沒能再闖關，以局數1：3落敗，以銅牌作收。

鄭怡靜和林昀儒今年東京奧運打下混雙銅牌，最高曾居世界第1，目前也僅次於東奧奪金的日本組合水谷準／伊藤美誠。東奧後再攜手，黃金混雙在美國休士頓舉行的世桌賽一路闖關，昨天凌晨以11：7、11：7、7：11、11：6拍下香港組合何鈞傑／李皓晴，4強門票到手，獎牌成色從銅起跳。

今天碰王楚欽／孫穎莎，首局兩方一路拉鋸，中華隊組合太半時間維持微幅領先，但後段遭大陸組合連續取分，包括一次幸運擦邊球，讓中華隊以8：11讓出首局。

第二局雙方同樣相持，6：6時王楚欽發生發球失誤送分，中華隊兵不血刃拿到領先後再下1分；中華隊「局末點」時換孫穎莎發球再失誤，讓中華隊以11：7扳平局數。

第三局前7分中華隊只拿1分，但在2：10絕對落後下展現韌性，一波5：0攻勢逼出對手暫停，可惜恢復比賽後沒能再延續攻勢，以7：11讓出這局。

第四局雙方仍持續纏鬥，但9：9時大陸出現關鍵的擦邊幸運球，率先取得「賽末點」，且第一個機會就把握，以11：7淘汰中華隊組合。

王楚欽表示，雙方都發揮出很好的水準，是場很好的比賽，自己出現關鍵幸運球且準備充分，是拿下比賽的關鍵。

【中央社台北29日電】

東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜今天凌晨在世界桌球錦標賽混雙4強賽，以1比3不敵中國組合王楚欽與孫穎莎，以銅牌作收，無緣金牌戰。

2021年世界桌球錦標賽在美國休士頓舉行，台灣一哥林昀儒與一姐鄭怡靜繼東京奧運後再度在國際賽合作，前3戰僅失1局，一路過關斬將挺進4強；鄭怡靜2017年曾與陳建安搭檔在混雙摘銀，這次瞄準超越過去成績。

由於桌球世錦賽不打銅牌戰，林昀儒與鄭怡靜晉級4強後，確定至少銅牌起跳，4強賽對手為2018年雅加達亞運混雙金牌、中國組合王楚欽與孫穎莎，兩組人馬生涯首度對決。

雙方首局上演拉鋸戰，林昀儒與鄭怡靜一度取得8比6領先，但關鍵時刻打得稍微急躁，失誤增加，讓對手趁機連得5分，林昀儒與鄭怡靜首局以8比11棄守。

次局前段戰況同樣膠著，林昀儒與鄭怡靜靠著對手發球失誤，取得超前，並以11比7扳回一城。

林昀儒與鄭怡靜第3局遭遇亂流，儘管在2比10落後情況下，一連化解5個局點，可惜無功而返，以7比11讓出第3局，讓對手搶先聽牌。

林昀儒與鄭怡靜第4局歷經1比3落後，在暫停過後回穩，並扳平比分，雙方比分持續互咬，在9比9平手時，林昀儒出現失誤，最終以9比11敗下陣來，無緣冠軍賽。

今年適逢中美「乒乓外交」50週年，中、美選手這次桌球世錦賽合組2組混雙搭檔，分別是中國的林高遠和美國的張安，以及美國的吉哈（Kanak Jha）和中國的王曼昱，前者闖進4強，後者則在16強止步。

在中國組合王楚欽與孫穎莎挺進金牌戰後，稍後另一場4強賽由林高遠與張安組成的「中美組合」，出戰日本組合張本智和與早田希娜，爭奪決賽門票。