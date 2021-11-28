足球／安聯盃小世足踢進風城之都 72隊日出踢到日落

由安聯人壽舉辦的小小世界盃新竹區賽事本周在台大的竹北校區熱鬧開踢，由於報名參賽隊伍總數多達72支，因此賽程直至晚上七點多才產生所有組別晉級全國賽隊伍，雖然踢了一整天的比賽，許多家長已略顯疲態，但看到自己的小孩在球場上奔馳奮戰的模樣仍不自覺地跟著振臂吶喊歡呼。

來自以色列隸屬於HJFC U8俱樂部的Noam Dor是個8歲的金髮小帥哥，父親因工作舉家搬遷到台灣已三年半，踢了二年的足球，平常除了踢球外也喜歡打棒球，在足球場上被教練賦予後衛大腳及發後場定位球的工作。媽媽Vered表示足球是一種世界語言，很享受在場上與其他不同種族語言與隊友用足球溝通的方式踢球。教練永田優介來自日本，2015年來台工作時透過友人推薦擔任教練，他說在日本的小孩從國小到國中都必須踢足球，而且都是使用相同的足球教材，避免因不同教練而學習到不同的足球技巧及觀念；他也認為這是日本與台灣在足球文化上最大的差異，他同時也發現這幾年台灣基層的足球隊越來越多，顯然是政府逐漸重視及企業大力的支持還有基層教練共同努力的成果。

而永田長期觀察後認為台灣許多教練還是非常在乎勝負而忽略了教育才是足球根本，只要多了解小球員的能力及個性，以台灣選手的素質還是相當具有競爭力的。

安聯人壽在新竹的通訊處每年為了這年度盛事，全公司傾全力到場為小球員加油，李雅芬經理表示，她發現這幾年新竹的球隊有暴增的趨勢，經常在路邊公園及學校操場看見俱樂部在踢球，讓她對足球運動完全改觀；她以為足球是貴族在玩的運動，以前新竹沒什麼人在踢球，她現在認為足球是相當需要專注力及用腦的運動，最重要的是透過團隊合作才能獲得勝利，許多父母也逐漸支持且重視這項運動。

U15最後晉級的隊伍是肯尼獅，教練陳裕彬表示，一路走到這裡相當不容易，全隊練習的時間每周只有二次，最後這場比賽是他認為最好也是最精采的，尤其是定位球的跑位執行得相當成功。他也相當推崇陣中陳緯晨的表現，雖然身材體型不出色但在背後空間的判斷及全隊的節奏掌控得相當好，也是球隊進攻的發動機，在決賽前將會加強定位球的戰術及確實的防守觀念。