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HVL／不怕慢熱 曾文農工闖複賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
曾文農工擠身複賽。圖／高中體育總會提供
曾文農工擠身複賽。圖／高中體育總會提供

110學年度HVL高中排球聯賽預賽第二分段今天收兵，男子組大成商工、曾文農工、麥寮高中與豐原高商4隊搭上複賽列車，女子組則是鶯歌工商與華僑高中收下晉級入場券，明天開始第三與第四分段賽事陸續登場，屆時將再產生男、女各兩支晉級球隊，組成110學年度HVL複賽參戰名單。

由昔日國家隊重砲手戴家瑞領軍的曾文農工，從103學年度算起，已經連續7年闖進HVL男子8強領域，但其中只有105學年度跨越4強門檻，甚至有4次以第5名成績收場的紀錄，戴家瑞坦言，他們屬於比較「慢熱」的球隊，接下來的課題無疑是要全力加快熱機速度，才有機會HVL賽場上搶得先機。

戴家瑞說：「我們好幾次都是決賽第一、第二天輸球，雖然從第三天開始找到贏球節奏，但那就已經錯過搭上HVL四強列車的機會，不過，本季比較特別，越到後面階段，比賽場館就越往南台灣移動，在少了舟車勞頓與天候影響的因素之後，希望這能夠成我們的另類優勢。」

本屆曾文農工共有10名三年級生，相較於前一個賽季，團隊經驗值明顯提升；今天第二分段的最終戰役，他們僅僅用了68分鐘就以25：17、25：19、25：16轟倒龍津高中，收下複賽入場券。大成商工、麥寮高中與豐原高商也都是以直落三的壓倒性成績晉級，和提前晉級的福誠高中進軍複賽。

女子組方面，第一分段最終戰飲恨的鶯歌工商與華僑高中，在第二分段重整旗鼓，鶯歌工商在連續兩天經歷3比2的激戰洗禮，才驚險收下複賽入場券。上個賽季重溫HVL四強滋味的華僑高中，在第二分段最後一役以25：20、25：17、25：11擊敗北門農工後搶下晉級席位，和109學年度前兩名的中山工商與東山高中都提前晉級。

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