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藤球／年度封關戰 雙胞胎兄弟一起拚

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
士林國中雙胞胎哥哥李敏至（左）弟弟李捷安全團賽合影。圖／中華藤球協會提供
士林國中雙胞胎哥哥李敏至（左）弟弟李捷安全團賽合影。圖／中華藤球協會提供

作為中華藤球協會所主辦今年度賽事的最終場賽事，110年全國藤球團體錦標賽成各隊教練對於選手訓練成果的總驗收，透過10月底第二次全國藤球排名賽榮升新科甲組的謝丞竣、郭書翰、賴聖文、李敏至、李捷安等選手，有人藉著全團賽調整心態，對於明年投身甲組戰場有更高期許，也有人有其他的人生規畫，全團賽可能成為短暫的分水嶺。

今年二排才終於拚上甲組，台北地獄犬球員謝丞竣表示，自己接觸藤球已經一段時間，好不容易登上甲組殿堂，屆時有幸與學長們並肩作戰，感到既緊張又興奮，「會怕自己能力跟不上，沒辦法為球隊拿下勝利，但同時又覺得是實力的證明，我終於站上這個舞台了！」

目前就讀台北海洋科技大學五專部三年級的謝丞竣認為，自己在全團賽首日的雙人賽中，殺球力道與穩定度不夠，所以上場時間不長，但只要出賽就會盡力表現；他也期許自己在2022年能夠在甲組拿到好名次，並且選上中華代表隊，累積更多經驗與實力。

佳冬高農的賴聖文與郭書翰是一起升上甲組的好搭檔，郭書翰認為全團賽征戰公開組時，自己還是有些懼怕，他希望未來能夠調整心態，贏過實力更好的對手；賴聖文則提到，接下來會遇到更強的對手，心態與實力都必須提升，他希望在兼顧雙人賽與三人賽的情況下，有機會入選潛力優秀選手培訓代表隊與亞青國手，朝更高的目標邁進。

台北市士林國中的雙胞胎兄弟李敏至與李捷安，從小一起練球、上學，但兩人其實並非形影不離的兄弟，甚至會「打架」，但上了藤球場就是好隊友；兩人的目標是考上設有藤球隊的明倫高中，繼續兼顧藤球發展與課業

台北地獄犬謝丞竣（左）嘉南藥大陶秉業網前力拚。圖／中華藤球協會提供
台北地獄犬謝丞竣（左）嘉南藥大陶秉業網前力拚。圖／中華藤球協會提供
士林國中雙胞胎哥哥李敏至（左）弟弟李捷安全團賽合影。圖／中華藤球協會提供
士林國中雙胞胎哥哥李敏至（左）弟弟李捷安全團賽合影。圖／中華藤球協會提供

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