聽新聞
test
0:00 / 0:00
藤球／年度封關戰 雙胞胎兄弟一起拚
作為中華藤球協會所主辦今年度賽事的最終場賽事，110年全國藤球團體錦標賽成各隊教練對於選手訓練成果的總驗收，透過10月底第二次全國藤球排名賽榮升新科甲組的謝丞竣、郭書翰、賴聖文、李敏至、李捷安等選手，有人藉著全團賽調整心態，對於明年投身甲組戰場有更高期許，也有人有其他的人生規畫，全團賽可能成為短暫的分水嶺。
今年二排才終於拚上甲組，台北地獄犬球員謝丞竣表示，自己接觸藤球已經一段時間，好不容易登上甲組殿堂，屆時有幸與學長們並肩作戰，感到既緊張又興奮，「會怕自己能力跟不上，沒辦法為球隊拿下勝利，但同時又覺得是實力的證明，我終於站上這個舞台了！」
目前就讀台北海洋科技大學五專部三年級的謝丞竣認為，自己在全團賽首日的雙人賽中，殺球力道與穩定度不夠，所以上場時間不長，但只要出賽就會盡力表現；他也期許自己在2022年能夠在甲組拿到好名次，並且選上中華代表隊，累積更多經驗與實力。
佳冬高農的賴聖文與郭書翰是一起升上甲組的好搭檔，郭書翰認為全團賽征戰公開組時，自己還是有些懼怕，他希望未來能夠調整心態，贏過實力更好的對手；賴聖文則提到，接下來會遇到更強的對手，心態與實力都必須提升，他希望在兼顧雙人賽與三人賽的情況下，有機會入選潛力優秀選手培訓代表隊與亞青國手，朝更高的目標邁進。
台北市士林國中的雙胞胎兄弟李敏至與李捷安，從小一起練球、上學，但兩人其實並非形影不離的兄弟，甚至會「打架」，但上了藤球場就是好隊友；兩人的目標是考上設有藤球隊的明倫高中，繼續兼顧藤球發展與課業
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言