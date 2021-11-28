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高球／亞巡藍峽谷高球賽 台灣好手詹世昌奪冠

中央社 / 普吉島28日綜合外電報導
詹世昌。 擷圖自ASIAN TOUR官方推特
詹世昌。 擷圖自ASIAN TOUR官方推特

台灣高球好手詹世昌今天在總獎金100萬美元的亞洲巡迴賽泰國普吉島藍峽谷錦標賽最後一洞，把握一記4英尺推桿進洞，4回合下來以低於標準18桿的270桿奪冠。

路透社報導，亞洲巡迴賽（Asian Tour）停擺近兩年後首度恢復比賽，詹世昌最終以一桿優勢，擊敗泰國好手沙多姆（Sadom Kaewkanjana），獲得18萬美元冠軍獎金。

沙多姆今天原本看似會把比賽逼進延長加洞賽，但在最後一洞一記6英尺的推桿失手，只能與韓國選手金周亨（Kim Joo-hyung）並列第二。

今天開賽時，詹世昌與韓裔美國選手金時煥（Sihwan Kim）並列領先。金時煥最後回合開場雖吞下柏忌，似乎仍有冠軍相。

不過到了第15洞，33歲的金時煥已被沙多姆與詹世昌追平。第16洞沙多姆與詹世昌各自抓下小鳥，首度拋開金時煥。到了最後一洞對決時，沙多姆出現失誤，詹世昌把握機會推桿進洞，奪下冠軍頭銜。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續肆虐，亞巡賽自2020年3月的馬來西亞公開賽（Malaysian Open）之後，至今才首度舉行比賽。

詹世昌

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