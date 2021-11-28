自由車／台灣盃線上比拚 黃亭茵留下季軍

台灣盃國際自由車電競爭霸賽第二天賽事今天登場，國際男子菁英組由2020電競世錦賽冠軍奧斯本（Jason Osborne）以絕對領先之姿率先進入終點，國際女子菁英組則是由剛拿下美國國家公路錦標賽冠軍的史蒂芬絲（Lauren Stephens），高雄「地主」選手黃亭茵最後也將台灣盃女子菁英組的第3名留在台灣。

國際男子菁英組的賽事自線上超過2000位選手報名海選選拔，最終68位選手進入複賽，再選拔出共計30位的頂尖選手，同步透過線上雲端及線下實體來同場競技；一開賽身穿世界冠軍衫出賽的2020電競世錦冠軍奧斯本就以驚人的439W高瓦數輸出，遙遙領先所有的參賽選手，毫無懸念一路完勝進入終點，以41分09秒82封王。

奧斯本表示，比賽時間在德國是早上7點，且高雄月世界的賽道很有挑戰性，「非常感謝大會在賽前72小時內提供媲美世錦賽標準的系統校正及體重驗證，如此公平公正的流程，對國際線上參加的選手更為重要，而我目前也在備戰2022年的電競世界錦標賽，台灣盃電競賽的以賽代訓對我幫助很大。」

國際女子菁英組的賽況競爭激烈，2020世界錦標賽第4名的史蒂芬絲剛在今年的美國國家公路錦標賽封后，以優異的平均輸出能力在今天的賽事中一路領先；中華亞運培訓隊的女將們則以高雄地主選手黃亭茵表現最佳，她與個人計時能力亮眼的張婷婷，全程互有先後，最終由「粉紅小鋼炮」黃亭茵率先抵達終點。

黃亭茵表示，全國錦標賽後就透過訓練台進行物理治療，算是為台灣盃備戰的方式之一，「我把今天的比賽當做個人公路計時賽來準備，以維持穩定的輸出功率和推力比為策略來完成今天的比賽。」

電競自由車界首創的男子短賽道組，由最大馬力賽與集體出發賽二項積分總和決勝負，最大馬力賽由剛於全運會團隊競速賽完成四連霸的楊勝凱以驚人的1685瓦成績，力壓眾家好手；集體出發賽中，效力於Bryton Icefield車隊的蕭世鑫則是以運用其沙場老將的經驗，在賽道最後100公尺才發動攻擊，在終點前驚險險勝一路領先的段承恩。

最終二項積分總和由楊勝凱以14積分奪得冠軍，蕭世鑫與蔡佳勲雖同為12積分，但蕭世鑫以集體出發賽的排名較高贏得亞軍，蔡佳勲則為季軍。

中華自由車協會為長期發展電競自由車的選手實力，本屆台灣盃特別規劃了男子青少年組的賽事，全國錦標賽前8的好手全數出賽，最終由吳彥均以28分15秒70的成績完成16.5公里的賽道，繼全錦賽後再次贏得冠軍，而李靖烽及蔡秉儒則分別位列亞軍和季軍。