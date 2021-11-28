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自由車／台灣盃線上比拚 黃亭茵留下季軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
高雄地主選手黃亭茵力拚美國國家冠軍將國際女子菁英組季軍留在台灣。圖／中華自由車協會提供
高雄地主選手黃亭茵力拚美國國家冠軍將國際女子菁英組季軍留在台灣。圖／中華自由車協會提供

台灣盃國際自由車電競爭霸賽第二天賽事今天登場，國際男子菁英組由2020電競世錦賽冠軍奧斯本（Jason Osborne）以絕對領先之姿率先進入終點，國際女子菁英組則是由剛拿下美國國家公路錦標賽冠軍的史蒂芬絲（Lauren Stephens），高雄「地主」選手黃亭茵最後也將台灣盃女子菁英組的第3名留在台灣。

國際男子菁英組的賽事自線上超過2000位選手報名海選選拔，最終68位選手進入複賽，再選拔出共計30位的頂尖選手，同步透過線上雲端及線下實體來同場競技；一開賽身穿世界冠軍衫出賽的2020電競世錦冠軍奧斯本就以驚人的439W高瓦數輸出，遙遙領先所有的參賽選手，毫無懸念一路完勝進入終點，以41分09秒82封王。

奧斯本表示，比賽時間在德國是早上7點，且高雄月世界的賽道很有挑戰性，「非常感謝大會在賽前72小時內提供媲美世錦賽標準的系統校正及體重驗證，如此公平公正的流程，對國際線上參加的選手更為重要，而我目前也在備戰2022年的電競世界錦標賽，台灣盃電競賽的以賽代訓對我幫助很大。」

國際女子菁英組的賽況競爭激烈，2020世界錦標賽第4名的史蒂芬絲剛在今年的美國國家公路錦標賽封后，以優異的平均輸出能力在今天的賽事中一路領先；中華亞運培訓隊的女將們則以高雄地主選手黃亭茵表現最佳，她與個人計時能力亮眼的張婷婷，全程互有先後，最終由「粉紅小鋼炮」黃亭茵率先抵達終點。

黃亭茵表示，全國錦標賽後就透過訓練台進行物理治療，算是為台灣盃備戰的方式之一，「我把今天的比賽當做個人公路計時賽來準備，以維持穩定的輸出功率和推力比為策略來完成今天的比賽。」

電競自由車界首創的男子短賽道組，由最大馬力賽與集體出發賽二項積分總和決勝負，最大馬力賽由剛於全運會團隊競速賽完成四連霸的楊勝凱以驚人的1685瓦成績，力壓眾家好手；集體出發賽中，效力於Bryton Icefield車隊的蕭世鑫則是以運用其沙場老將的經驗，在賽道最後100公尺才發動攻擊，在終點前驚險險勝一路領先的段承恩。

最終二項積分總和由楊勝凱以14積分奪得冠軍，蕭世鑫與蔡佳勲雖同為12積分，但蕭世鑫以集體出發賽的排名較高贏得亞軍，蔡佳勲則為季軍。

中華自由車協會為長期發展電競自由車的選手實力，本屆台灣盃特別規劃了男子青少年組的賽事，全國錦標賽前8的好手全數出賽，最終由吳彥均以28分15秒70的成績完成16.5公里的賽道，繼全錦賽後再次贏得冠軍，而李靖烽及蔡秉儒則分別位列亞軍和季軍。

自由車 黃亭茵 世錦賽

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