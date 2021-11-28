藤球／台體大跨界組合 撞名撞出新火花

原定今年5月舉行的110年全國藤球團體錦標賽，一連3天的賽事因疫情延期到昨天才在台中市豐原區體育館熱鬧開踢，由台灣體育體育系學生組成的地主球隊「HLE」，從球員組成到隊名都是另類焦點。

「HLE」隊名發想來自報名時填寫的身分證字號，以最初3名成員的出生地桃園市H、原台中縣L與高雄市E組成隊名「HLE」；有趣的是，這組隊名恰巧與英雄聯盟世界賽的知名韓國電競戰隊撞名，引起場邊一陣討論。

「HLE」成隊的契機來自藤球家庭的教練劉品佑，他的哥哥是台師大藤球隊教練劉昶佑，兩兄弟近幾年致力於推動校園藤球運動不遺餘力，大一時劉品佑就邀請游泳專長的同學鄭羽媃一起參加大專盃藤球賽，之後每年兩人就積極召集學姊與學妹參與大專盃，今年首度進軍中華民國藤球協會舉辦的全國性賽事，迎向更強的挑戰。

隊員分別有不同的運動專長，包括鄭羽媃（游泳）、黃筠涵（籃球）、何姈潓（法式滾球）、林奕伶（足球）、王筑璦與葉倖羽（排球），眾人跨界踢藤球充滿話題。

足球專長的林奕伶分享，藤球同樣是以腳為主的運動，她的優勢就是球一來，反射動作就會出腳，雖然對球的掌握度相對較高，但是因為不習慣踢高與穩定球，所以常常將藤球當足球大力傳出界；何姈潓是馬來西亞僑生，藤球是東南亞國球，但這次卻是她第一次參加藤球比賽。

「HLE」隊員們也觀察到，訓練有素的台師大選手，同樣能展現出較多倒掛金鉤的技巧，希望透過協會的持續推動，未來女子藤球的訓練能夠更加完整，讓女子藤球在臺灣發揚光大，她們也期待台體大可以成立藤球社，或許從體育系

的「系藤」開始，讓更多人看見藤球。