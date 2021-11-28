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桌球世錦賽／林昀儒、鄭怡靜進4強 確保獎牌入袋

中央社 / 台北28日電

東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜，今天在世界桌球錦標賽混雙8強，以3比1擊敗香港組合何鈞傑與李皓晴，順利晉級4強，接下來將與中國組合爭搶決賽門票。

2021世界桌球錦標賽今年在美國休士頓舉行，由台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜強強聯手的「黃金混雙」，今天凌晨迎戰香港組合，兩人以11比7、11比7、7比11、11比6淘汰對手。

由於桌球世錦賽不打銅牌戰，因此「黃金混雙」晉級後已篤定保銅，且仍有爭金奪銀機會，下一戰兩人將與中國的王楚欽與孫穎莎對決，角逐金牌戰門票。

台灣組合開賽後首局先以11比7拿下，次局又以6比3亮麗開局，沒想到對手竟成功將比分追成7比7，所幸「黃金混雙」一鼓作氣連拿4分，再以11比7拿下，也取得「聽牌」優勢。

第3局香港組合全力反撲，開局就取得4分領先，林昀儒與鄭怡靜雖兩度追到只差2分，卻沒能逆轉戰局，以7比11棄守，這也是兩人在本屆桌球世錦賽所失掉的第1局。

所幸失局沒對「黃金混雙」帶來負面影響，兩人隨後打出7比2開局，接下來雖一度陷入小亂流連丟3分，不過林昀儒先利用一次漂亮回擊打到對方防守死角，再靠著絕技擰球攻破對手防線，不僅穩住陣腳，也重新拉開領先差距。

「黃金混雙」在最後以10比6取得4個賽末點，沒想到香港的何鈞傑在接發球時回擊掛網，也讓台灣組合如願拿下比賽勝利。

桌球 黃金混雙 林昀儒

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