全國民俗體育競賽 雲林東勢國中贏得台灣獅三組特優

「110全國各級學校民俗體育競賽」27日起連兩個周末分別在嘉義民雄吳鳳科大和台南大學舉行，今天率先在吳鳳科大登場的有台客獅等五項目，雲林縣東勢國中在台灣獅三組比賽拿下特優，表現最優。

今年比賽未受疫情影響，參賽人次再度突破7千人，主辦單位為配合防疫，在吳鳳科大旭光中心舉辦的踼毽、砌磚、流星球和撥拉棒等四項室內賽，所有進場的選手、裁判與工作人員仍被嚴格要求測量體溫和噴灑酒精，期能做到防疫滴水不漏。

首日率先登場的台客獅再分成「客家獅」和「台灣獅」兩項，兩者差別於客家獅會開口，台灣獅沒有獅嘴。客家獅再分成國中小五組，來自屏東的客獅一般都還會搭配一隻吉祥猴，由牠和佛頭如意一起「弄獅」，上場的客家獅都會席草蓆而坐，意謂占有「一席之地」，表演最後還會咬起預備的紅布條，秀出祥獅獻瑞等吉祥話。

屏東內埔國小參加國小組客家雙獅混合組，上場先用客家話向裁判問候，博得好彩頭，也助該校拿下此組特優。來自嘉義縣的柳溝國小由教導主任何泊燃率隊參賽，該校過去以台客獅為主力，今年客家獅雖屬插花性質，但在外聘教練吳登興的指導之下，選手訓練有素，上場賣力演出，獲得國小組客家單獅混合組特優獎。

今年踢毽賽場亦是熱鬧滾滾，計有花式、計時和對抗賽，大專組和國中組雙人對抗賽都只有一組報名，沒得捉對廝殺，大會改成台北市立大學和彰化彰興國中的表演賽，台北市立大學的長腿姐姐王湛閑仍在陣中，輕易就可把腳抬到一百四十公分的網上進行扣殺，對手很難招架。

撥拉棒今年也是競爭激烈，來自台中市的新興國小還編入一段爵士舞，邊撥拉、一邊擺腰扭臀，在國小中年級混合組拿下特優獎。該校今年共獲五項特優，和台南市永康復興國小同為表現最佳團隊。

這項比賽明天繼續在吳鳳科大進行第二天的賽程，共有醒獅、台客獅舞龍和文陣四項比賽，精采可期，早上10時30分在旭光中心舉行開幕典禮。