中華奧會改選林鴻道連任主席 盼奧運獎牌榜擠進前20名

中華奧會在今天進行改選，現任奧會主席林鴻道最終以高達百分之98.6的得票率完成連任，他表示連任後希望幫助我國未來在奧運獎牌榜上能夠擠進前20名，成為體育強國，而今天也選出6名副主席及執行委員。

中華奧會今天舉行第13屆選舉，應到人數75人，最終共有72張有效票，而現任主席林鴻道囊括了71張選票，順利完成連任，對於今年東京奧運我國拿下史上最佳的2金、4銀、6銅，林鴻道也直言這是為國內體壇注入一劑強心針，並認為傳統三大競賽田徑、游泳與體操都有長足進步。

而三年後巴黎奧運轉眼及至，林鴻道也強調充滿信心，包括國家預算逐年增加，黃金計畫也已成為選手的最大後盾，期待我國未來能夠擠進奧運獎牌榜前20名。

今天改選中也選出6名副主席分別為張煥禎、陳建平、葉政彥、廖裕輝、蔡家福、蔡賜爵，而執行委員則分別為王景成、朱文慶、朱木炎、何卓飛、林廷芳、林哲宏、林鴻道、張文馨、張煥禎、章金榮、許安進、陳士魁、陳任邦、陳光復、陳建平、陳建宏、陳美燕、陳嘉遠、黃忠仁、葉政彥、廖裕輝、劉福財、蔡家福、蔡賜爵、謝典林 。