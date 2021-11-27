健美／第三屆全國健身健美賽 210位選手參賽

由中華民國健美健身協會與台北市體育局共同舉辦的第三屆全國健身健美錦標賽在疫情趨緩下首次移回室內台北市立體育館舉行，仍吸引210位選手角逐男子健美、男子古典健美、男子古典形體、男子形體、男子健體、男子新秀形體、男子新秀古典形體、女子形體、女子健康小姐、女子比基尼、女子新秀比基尼等總共11組。

台北市政府體育局副局長蔡培林在開幕致詞時，指出現在運動健身人口增加，各縣市健身房林立到處都有，訓練出好的身材及保持健康的身體已經是全民共識，也造就賽事參與人數的增加，進而達到政府所推動的全民運動原則，台北市政府體育局會持續推動並鼓勵市民多多參與體育活動保持健康的身心。

台北市健美健身運動協會理事長陳重文議員在致詞時強調，台北市的樂齡健康中心已陸續成立，並分成ABC三個等級，C級是給健康的長者，B級是相較失能的，而Ａ級則是完全失能。將推廣到全市12個行政區，盼望能帶動老人運動產業化。

中華民國健美健身協會秘書長林宸田開幕時表示，2018世界盃除了林添進曾為我國男子取得銀牌最佳成績外，今年在西班牙世界盃台灣在女子組形體也獲得銅牌成績，在在顯示出台灣男女運動員在世界盃賽事實力不容小覷，也是本會積極培訓國內裁判接軌國際的成效，讓裁判將國際觀念陸續傳遞給國內選手們，提升國內選手在國際上的競爭力及正確觀念。明年各縣市健美健身委員會陸續將在4月前舉行全民運動會代表隊選拔，歡迎戶籍年滿3年的運動員洽詢所在地的委員會報名參加。