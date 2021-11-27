舉重／教練特製「心機」蛋糕 郭婞淳慶生不忘祝賀柔道男神
「舉重女神」郭婞淳在今年東京奧運勇奪金牌，還一舉打破多項奧運紀錄。昨(26日)正逢她28歲生日，眾多運動員與粉絲也獻上滿滿祝福，郭婞淳也在臉書發文感謝大家，文末也不忘祝賀，剛在阿布達比大滿貫拿下金牌的「柔道男神」。
郭婞淳曬出多張慶生照片，其中最吸睛莫過於製成145公斤槓鈴的造型蛋糕，並且印上「Fly to Paris OG」的字樣，他透露這是林敬能教練等人的小心機，期許她3年後前進巴黎奧運之路能一切順利。
收到滿滿祝福的郭婞淳開心表示，「謝謝大家精心的卡片和禮物，今天真的是小朋友，收到很多禮物超開心，再次謝謝大家的支持和祝福。」、「我愛你們大家，接下來28歲的淳兒會繼續努力，大家繼續為我加油哦。」最後還順帶提醒粉絲，記得去祝賀剛在大滿貫賽事拿下冠軍的「柔道男神」楊勇緯，窩心舉動受到不少粉絲讚賞。
文章一出，按讚數也立馬飆至近3萬，粉絲紛紛在底下留言祝賀，並期許接下來的賽事一切順利。郭婞淳將在12月前往烏茲別克挑戰舉重世錦賽，這是她東奧後首場國際賽，有望再傳「金」喜。
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