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林鴻道連任奧會主席 盼奧運獎牌拚進20名內

中央社 / 台北27日電
中華奧會27日在體育署大禮堂舉行第13屆選舉，現任主席林鴻道（中）以98.6%得票率獲得連任，並選出6名副主席，包括葉政彥（左起）、陳建平、蔡賜爵、蔡家福（右起）、廖裕輝、張煥禎。 中央社
中華奧會27日在體育署大禮堂舉行第13屆選舉，現任主席林鴻道（中）以98.6%得票率獲得連任，並選出6名副主席，包括葉政彥（左起）、陳建平、蔡賜爵、蔡家福（右起）、廖裕輝、張煥禎。 中央社

中華奧會今天進行改選，現任主席林鴻道以98.6%得票率完成連任，他強調，期望台灣未來能搶進奧運獎牌前20名，更期待國人把體育和運動當成生活中重要的一部分。

中華奧會今天上午10時在體育署大禮堂進行第13屆選舉，選出包括主席、6名副主席與執行委員，而今天選舉應到75人，其中共有72張有效票，林鴻道在主席改選共囊括71票，高票獲得連任。

林鴻道接受媒體訪問時表示，他很感謝所有奧會委員的支持，讓他可以連任，這也將是他第3屆任期，而他也強調，在台灣的體育事務上，還有很多空間要努力。

林鴻道說，中華奧會在歷屆主席努力下，奠定良好基礎，他要做的是延續過去基礎，讓台灣的體育在國際上有更好發展，也希望台灣未來在奧運獎牌榜上能搶進前20名、成為體育強國。

今年東京奧運台灣共拿下2金、4銀、6銅隊史最佳成績，包括像羽球、柔道、體操等代表隊，均拿下隊史首面奧運獎牌，林鴻道也說，東京奧運的確替台灣的體壇注入了一劑強心針。

林鴻道也特別點名田徑、游泳和體操「陸海空」3大傳統主流運動，都有長足進步，「甚至我們在體操也拿到了獎牌，游泳也認為很有機會。」

對於接下來的巴黎奧運，林鴻道強調他有信心，除了國家預算逐年增加，黃金計畫也是選手與教練的最佳後盾，「我們自己的選手與教練，對於未來也同樣深具信心。」

田徑 羽球

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