體操／分享結婚喜訊後首次現身 李智凱：不受身分轉變影響

在東京奧運勇奪銀牌的「鞍馬王子」李智凱，日前在臉書拋出喜訊，宣布將與愛情長跑6年的女友結婚，邁向人生新階段；今天受邀出席長庚運動醫學研討會，媒體問及此事；李智凱說，預計下個月結婚，更多喜訊，之後會再公布；但他也強調，選手的本分是訓練，不因身分轉變受影響。

長庚運動醫學照護選手近年國際大型賽事表現傑出，今年東京奧運由長庚運動醫學團隊支持的照護選手，勇奪1金、3銀、2銅佳績。因此，今年「2021長庚運動醫學第二屆學術研討會」，院方特別競技體操運動員李智凱、射箭運動員譚雅婷、拳擊運動員陳念琴、女子拳擊運動員林郁婷、空手道選手王翌達出席。

選手接受媒體聯訪，李智凱被問及結婚喜訊時，當下他眼神飄移，難掩喜悅得說，婚禮預計下個月舉辦，地點會在高雄，更多喜訊之後會再公布，同時也謝謝大家關心。

李智凱還說，做為選手，本分還是以訓練為主，即使身分轉變，但仍會如常訓練，不會因結婚，影響訓練計畫。

今天能受邀出席研討會，李智凱說，這段時間能夠有好成績，我還有各位選手一樣，都受到長庚的照顧與長時間照顧與心靈的陪伴；他坦言，長時間訓練壓力很大，有醫師陪伴，偶爾聊聊天，觀察對手狀況，也讓內心獲得緩解。