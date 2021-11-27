桌球世錦賽／攜手林昀儒挺進混雙8強 鄭怡靜女單止步

在美國休士頓舉行的桌球世錦賽，我國東京奧運混雙銅牌組合林昀儒／鄭怡靜，今天在16強賽遭遇新加坡的馮耀恩／林葉以11：8、11：9、11：6直落三勝出，挺進到8強賽，改寫兩人合拍後的世錦賽最佳成績，而鄭怡靜隨後也在女單16強賽以局數1：4不敵中國大陸陳幸同，無緣8強賽。

林昀儒與鄭怡靜在2019年世錦賽首度在混雙賽事合拍，但最終在16強賽止步，但過去兩年來兩人不但一度登上混雙世界排名第1名的位置，還在東京奧運攜手拿下銅牌佳績，讓兩人這次世錦賽也名列混雙頭號種子。

在首輪輪空後，林昀儒／鄭怡靜32強賽先是直落三拍落瑞典組合，今天16強賽面對世界排名第68名的馮耀恩／林葉，兩人再度展現壓倒性實力，在整場幾乎都領先對手的情況下，最終再以直落三晉級到8強賽，不僅前兩輪一局未失，也改寫了兩人合拍後的最佳成績，接下來的8強賽將遭遇香港何鈞傑／李皓晴。

而鄭怡靜在結束混雙賽程後，也轉戰單打16強賽並遭遇世界排名第15名的中國大陸好手陳幸同，最終以6：11、13：11、6：11、5：11、2：11敗下陣來，無緣8強。

至於我國另外一組混雙組合陳建安／陳思羽，今天則是在16強賽遭遇世界排名第36名的中國大陸王楚欽／孫穎莎，最終以7：11、6：11、11：7、6：11在16強賽止步。而男雙莊智淵／陳建安則是在男雙16強賽遭遇南韓林鍾勳／張禹珍，遭對手直落三擊敗，無緣8強。