柔道／阿布達比大滿貫 楊勇緯退俄羅斯好手奪生涯首金

我國「柔道男神」楊勇緯今天在阿布達比大滿貫賽男子60公斤級決賽，面對今年三度在大滿貫賽拿下獎牌的俄羅斯好手阿卜杜拉耶夫（Ramazan Abdulaev），最終楊勇緯在比賽倒數13秒取得半勝後，也順利拿下個人在大滿貫賽的首面金牌。

楊勇緯在今年東京奧運拿下我國柔道史上最佳的銀牌佳績後，返台後人氣高漲，在日前全大運完成6連霸後，他也發出豪語希望能奪下世界排名第1名的位置以及奧運金牌，而上周他也率先達成了登上世界第1名的目標。

而這次阿布達比大滿貫賽也是楊勇緯生涯首度以世界第1名的身分參賽，在前兩輪陸續擊敗沙烏地阿拉伯與烏克蘭選手後，楊勇緯4強賽面對世界排名第51名的英國選手霍爾（Samuel Hall），在使用招牌的三角固壓制對手取得一本勝，挺進到金牌戰。

金牌戰楊勇緯則是碰上世界排名第19名的阿卜杜拉耶夫，他今年已經在三場大滿貫賽事中奪下1銀、2銅的佳績，雙方交手在比賽前三分鐘半都久攻不下，不過在倒數13秒時楊勇緯取得半勝，並且在比賽時間倒數完後取得勝利，奪金後他也一度雙手抱頭為自己歡呼，而這面金牌也是楊勇緯生涯在大滿貫賽的首面金牌。