網球／友人再曝彭帥電郵 竟稱「她表示不存在性侵問題」

中國女網名將彭帥自訴遭權貴性侵事件持續延燒，自稱是彭帥友人的男子今天發布號稱是彭帥的電郵，指控WTA主席「刻意忽略」彭帥電郵，而彭帥的回信顯示「不存在性侵問題」。

彭帥自訴遭性侵掀起軒然大波後，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）並未率先發聲，但中國官方安排彭帥直接與巴赫視訊對話30分鐘，卻繞過與女網直接相關、且積極聲援的「世界女子職業網球協會」（WTA），凸顯中國「親疏有別」的安排，IOC及巴赫更被質疑是中國的「幫手」。

彭帥與巴赫視訊的疑點尚未釐清之際，英國廣播公司（BBC）今天報導，自稱是彭帥友人的丁力此時公布號稱是彭帥的電郵，指責WTA無視彭帥寄發的回信，還說WTA主席賽門（Steve Simon）聲援的舉動，使得彭帥「遭受打擾」。

BBC報導，丁力是總部在北京的某家體育器材公司總裁，彭帥風波鬧大期間，他曾在社群媒體發布彭帥和其他人在北京餐館餐敘的照片。

丁力透過電郵接受BBC訪問時說，彭帥人在北京的自宅裡，「行動自由」，「完全沒有什麼監督和壓力，當然更沒有懲罰」。

當BBC詢問他，為何彭帥不親自從社群媒體發聲？他複製中國官媒的說法，聲稱彭帥「只是希望自己在家中好好休息」。

報導說，丁力今天在推特（Twitter）公布號稱是彭帥寫給賽門的郵件截圖，內容提到：「我目前不想被打擾，尤其不要拿我的個人隱私炒作，我希望可以安靜的生活，再次感謝你的關心。」

丁力指出，賽門確實有收到彭帥電郵，但他卻「避而不談」。

當被問及為何彭帥選擇與IOC視訊而非WTA，丁力則說，這是賽門把彭帥的聯繫方式告訴10多名網球運動員和媒體，導致她被許多電話「打擾」，這導致彭帥的生活「受到嚴重影響」，這和她不與賽門通話「有很大關係」。

丁力還說，中國當局目前沒有針對彭帥的指控啟動調查，也沒有採取任何行動，原因是「彭帥寫給WTA的郵件顯示，不存在性侵問題」。

BBC報導說，但彭帥11月初的微博發文，明確表示中國國務院前副總理張高麗逼迫她發生性關係。

而她自曝被性侵及始亂終棄的控訴文，當天上傳不到30分鐘就消失了。

當前網路虛擬世界熱議的主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）是獲得18座大滿貫賽后冠的球星艾芙特（Chris Evert）發起，包括球王喬科維奇（Novak Djokovic）、日籍混血網球球后大坂直美、小威廉絲（Serena Williams），甚至聯合國、歐盟與英法美等國也紛紛表示關切。

彭帥在哪裡各方關切，但目前為止，張高麗也同樣下落不明，形同完全噤聲。BBC報導說，這位以不苟言笑形象和樸素著稱的高官還曾主導北京冬奧的籌備。北京冬奧預計明年2月揭幕。