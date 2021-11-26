民俗體育競賽7千人參賽 扯鈴、跳繩等12項目展身手

教育部體育署於每年秋末冬初辦理的「110學年度全國各級學校民俗體育競賽」，為兼具民俗文化特色的體育盛事，隨著疫情逐步穩定，將於明天起連續2個周末，分別在吳鳳科技大學及國立台南大學熱鬧登場，且參賽人數再破7千，將在文陣、舞龍、台客獅、扯鈴及跳繩等12個項目中大展身手。

為培養學生運動興趣，並提供多元化學習管道，體育署每學年度委託國立台南大學及國立體育大學推展校園民俗體育，包括輔導民俗體育扎根學校、青年教師到校教學與製作教學影片、培育師資與裁判，以及舉辦民俗體育競賽等，逐年提升學生規律運動人口，亦兼顧傳統文化的傳承與發揚。

本屆賽事亮點之一為彰化縣芳苑國中將挑戰史無前例的競技舞龍8連霸、全國菁英賽3連霸，而扯鈴項目重點發展學校苗栗縣後龍國小挾去年花式團體賽甲組男、女特優之威，個人繞腳競速每分鐘來到236次獨占熬頭的氣勢，今年將以衛冕者之姿面對各校挑戰。

因簡單易行且常年推動而蓬勃發展的跳繩項目，賽制包含花式團體、花式雙人、花式個人、團體競速及個人計次賽等，其中首推團體競速跳繩最能帶動氣氛，每隊同場8人，其中2人負責掌繩、6人同時跳躍，全隊於1分鐘時限內計算跳躍次數，考驗全隊默契、速度與向心力，刺激又具可看性。去年常勝軍台中市大勇國小被宜蘭縣竹林國小超車，男、女子組1分鐘來到210次、199次，期許今年各校能互相激勵，有突破性表現。

本屆12個項目比賽分雙周舉行，明天起2天在吳鳳科大率先進行踼鍵、流星球、撥拉棒、砌磚、舞龍、舞獅、醒獅、台客獅和文陣等8個項目；12月3至5日在台南大學角逐扯鈴、陀螺、武陣和跳繩4個項目。