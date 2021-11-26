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壘球／大專盃慢壘賽爆丟球棒 中華醫大指導老師道歉

中央社 / 台南26日電
中華醫事科大1名助理憤而將球棒丟往對方休息區，校方社團指導老師今天公開道歉。 截圖自臉書
中華醫事科大1名助理憤而將球棒丟往對方休息區，校方社團指導老師今天公開道歉。 截圖自臉書

中華醫事科技大學和台灣海洋大學兩校壘球隊昨天在嘉義球場對決，卻發生滑壘鏟人衝突，中華醫事科大1名助理憤而將球棒丟往對方休息區，校方社團指導老師今天公開道歉。

中華醫事科大壘球社指導老師龔建中今天接受媒體聯訪時表示，此事起因於兩隊在跑壘過程中引起的不快，壘球隊助理丟球棒行為確實不妥，做了不好示範，他當下已向助理告誡，並向對方球隊致歉，助理事後也很懊悔。

龔建中表示，未來壘球社將加強學生運動精神和教育，他代表球隊再次向台灣海洋大學球隊致歉。

中華醫事科大和台灣海洋大學兩校球隊參加大專盃壘球賽，昨天在嘉義球場對決，過程中發生滑壘鏟人衝突，中華醫事科大一名球助理憤而將球棒丟往對方休息區。事後影片在網路瘋傳，引起熱議。

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