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桌球世錦賽／打到美國小將落淚 鄭怡靜賽後才知道

中央社 / 台北26日電
台灣桌球一姐鄭怡靜打到對手紅了眼眶。 路透社
台灣桌球一姐鄭怡靜打到對手紅了眼眶。 路透社

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在世界桌球錦標賽女單32強，以4比0橫掃華裔美國小將王艾美、挺進16強，或許是實力相差有些懸殊，對手在第3局一上場就已紅了眼眶。

世界桌球錦標賽今年在美國休士頓舉行，世界排名第8的鄭怡靜，名列女單第5種子，今天面對地主球員王艾美（Amy Wang），台灣一姐以11比5、11比7、11比7、11比4輕取對手。

鄭怡靜指導教練鄭佳奇表示，對手的球其實並不好打，但鄭怡靜這場比賽全神貫注，甚至沒有發現對手異狀，反而是第3局一上場，她就看到對方已紅了眼眶。

「鄭怡靜完全不知道對手哭了，還是賽後我跟她說才知道。」鄭佳奇透露，比賽中鄭怡靜得分仍會喊聲激勵自己，但得知對手落淚後也不太好意思，但她強調：「至少鄭怡靜是完全尊重對手，這場比賽她拿出最好的表現來回應對方。」

鄭怡靜晉級16強後，下一戰將與世界排名15的中國女將陳幸同交手，鄭佳奇表示，對手是中國年輕一輩實力排在前5的高手，預料比賽過程不會太輕鬆，但她們仍會全力以赴。

相較於鄭怡靜順利闖關，台灣一哥林昀儒今天則提前落馬，他歷經7局激戰，以3比4不敵韓國好手林鐘勳，止步32強。

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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